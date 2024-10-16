Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samsunspor karşılaşması öncesi çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'ya sevindiren haber ise sakatlık sürecinde olan isimlerden geldi. İşte tüm detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanın salonda yapılan core hareketleri ile başladığı belirtildi.
Fenerbahçe, Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.
2 İSİM TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.
Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek ise bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.
DİĞER