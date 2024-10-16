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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Samsunspor karşılaşması öncesi çalışmalar tam gaz devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho'ya sevindiren haber ise sakatlık sürecinde olan isimlerden geldi. İşte tüm detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 14:57
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu...

Milli ara dönüşü Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarına devam ediyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada bugün gerçekleştirilen sabah antrenmanın salonda yapılan core hareketleri ile başladığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu...

Sonrasında sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve 3 grup halinde pas çalışmalarıyla devam antrenmanının taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu...

Fenerbahçe, Samsunspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu...

2 İSİM TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Çağlar Söyüncü ve Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'ya sevindiren haber! 4 futbolcu...

Allan Saint-Maximin ve İsmail Yüksek ise bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.

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