FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun savunma planı değişti! 2 futbolcu...
Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yanan oyunun hızlanmasını isteyen Jose Mourinho bu noktada sürpriz bir değişime gidecek. Portekizli hoca özellikle savunma hattında yaşanan aksaklık nedeniyle 2 isim üzerinde duruyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak için çalışmalarını Mourinho yönetiminde sürdürmeye devam ediyor.
Portekizli hocanın bu karşılaşma öncesi savunma hattında kesin olarak değişime gitmesi bekleniyor.
Özellikle savunma merkezinde yavaş kalınması nedeniyle Jose'nin bu kararı aldığı öğrenildi.
Jose Mourinho, transferin son günlerinde kadroya katılan Filip Kostic'i sol bekte değerlendirmek istiyor.
Ferdi gittiğinden bu yana bu bölgede forma giyen Jayden Oosterwolde ise sol stopere geçecek.
Portekizli'nin Jayden'ı stopere çekmek istemesinin ana sebebi Djiku ve Becao'nun performansından memnun olmaması.
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