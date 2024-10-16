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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun savunma planı değişti! 2 futbolcu...

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yanan oyunun hızlanmasını isteyen Jose Mourinho bu noktada sürpriz bir değişime gidecek. Portekizli hoca özellikle savunma hattında yaşanan aksaklık nedeniyle 2 isim üzerinde duruyor. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 11:29
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun savunma planı değişti! 2 futbolcu...

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçında Fenerbahçe Samsunspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun savunma planı değişti! 2 futbolcu...

Sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak için çalışmalarını Mourinho yönetiminde sürdürmeye devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun savunma planı değişti! 2 futbolcu...

Portekizli hocanın bu karşılaşma öncesi savunma hattında kesin olarak değişime gitmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun savunma planı değişti! 2 futbolcu...

Özellikle savunma merkezinde yavaş kalınması nedeniyle Jose'nin bu kararı aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun savunma planı değişti! 2 futbolcu...

Jose Mourinho, transferin son günlerinde kadroya katılan Filip Kostic'i sol bekte değerlendirmek istiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'nun savunma planı değişti! 2 futbolcu...

Ferdi gittiğinden bu yana bu bölgede forma giyen Jayden Oosterwolde ise sol stopere geçecek.

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