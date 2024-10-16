FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı! Maximin...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mourinho'nun gelişiyle birlikte yedek kulübesine çekilen İrfan Can Kahveci'nin A Milii Takımımızın Uluslar Ligi'nde oynadığı Karadağ ve İzlanda maçlarında performansı büyük beğeni topladı. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho bu noktada flaş bir karar aldı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 09:11
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Ligde sadece Adana Demirspor maçına ilk 11 başlayan yıldız isim, ikinci haftadaki Göztepe ve en son oynanan Antalyaspor karşılaşmasında süre dahi alamadı.
MAXIMIN'İN YERİNE
Hem Karadağ hem de İzlanda karşısında ağları sarsan 29 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla teknik direktör Jose Mourinho'yu da mest etti.
Pazar günü oynanacak olan Samsunspor maçının kadrosunu belirlemeye başlayan Portekizli çalıştırıcının İrfan Can'ı 11'e koyma kararı olduğu öğrenildi.
Tecrübeli futbolcu, sağ kanada geçecek. Sezon başından bu yana bu bölgede oynayan Dusan Tadic ise yeniden eski görev yeri, sol kanada dönecek. Maximin kadroda olsa da yedek başlayacak.
"BÜYÜK TOPÇUSUN ABİM"
İrfan Can Kahveci'nin sosyal medyadaki paylaşımına, Arda Güler'den yanıt geldi. Genç yıldız, "Büyük topçusun be abim" yorumunu yaptı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı da İrfan Can Kahveci'nin fotoğrafını paylaştı.
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