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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı! Maximin...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Mourinho'nun gelişiyle birlikte yedek kulübesine çekilen İrfan Can Kahveci'nin A Milii Takımımızın Uluslar Ligi'nde oynadığı Karadağ ve İzlanda maçlarında performansı büyük beğeni topladı. Sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho bu noktada flaş bir karar aldı. İşte detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 09:11
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı! Maximin...

Geçen sezon İsmail Kartal yönetiminde kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte hamle oyuncusu haline gelmişti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı! Maximin...

Ligde sadece Adana Demirspor maçına ilk 11 başlayan yıldız isim, ikinci haftadaki Göztepe ve en son oynanan Antalyaspor karşılaşmasında süre dahi alamadı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı! Maximin...

4 mücadelede de sonradan oyuna giren İrfan Can Kahveci milli takımda ise sergilediği oyunla adeta gövde gösterisi yaptı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı! Maximin...

MAXIMIN'İN YERİNE

Hem Karadağ hem de İzlanda karşısında ağları sarsan 29 yaşındaki oyuncu, bu performansıyla teknik direktör Jose Mourinho'yu da mest etti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı! Maximin...

Pazar günü oynanacak olan Samsunspor maçının kadrosunu belirlemeye başlayan Portekizli çalıştırıcının İrfan Can'ı 11'e koyma kararı olduğu öğrenildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı! Maximin...

Tecrübeli futbolcu, sağ kanada geçecek. Sezon başından bu yana bu bölgede oynayan Dusan Tadic ise yeniden eski görev yeri, sol kanada dönecek. Maximin kadroda olsa da yedek başlayacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı! Maximin...

"BÜYÜK TOPÇUSUN ABİM"

İrfan Can Kahveci'nin sosyal medyadaki paylaşımına, Arda Güler'den yanıt geldi. Genç yıldız, "Büyük topçusun be abim" yorumunu yaptı. Ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı da İrfan Can Kahveci'nin fotoğrafını paylaştı.

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