FENERBAHÇE HABERLERİ: Jose Mourinho'dan İrfan Can Kahveci kararı! Maximin...

Pazar günü oynanacak olan Samsunspor maçının kadrosunu belirlemeye başlayan Portekizli çalıştırıcının İrfan Can'ı 11'e koyma kararı olduğu öğrenildi.

Tecrübeli futbolcu, sağ kanada geçecek. Sezon başından bu yana bu bölgede oynayan Dusan Tadic ise yeniden eski görev yeri, sol kanada dönecek. Maximin kadroda olsa da yedek başlayacak.