FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli yıldız İrfan Can Kahveci, sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir diğer yıldız Bright Osayi-Samuel ile birlikte dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 13:39 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 13:43
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Geride bıraktığımız sezonda takımın vazgeçilmezlerinden olan İrfan Can, çıktığı 46 maçta 18 gol ve 12 asistlik bir performans sergileyerek 30 gole doğrudan katkıda bulunmuştu.
Milli futbolcu, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başına Jose Mourinho'nun geçmesi sonrası kulübeye çekildi.
Sarı-lacivertli taraftarlar da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan İrfan Can Kahveci'nin yedek kalmasına tepki gösterdi.
Bu sezon 11 maçta 416 dakika süre alan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.
Sarı-lacivertlilerin adı Avrupa kulüpleriyle anılan İrfan Can'a yeni sözleşme önermesi beklenirken, yıldız oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
TIKTOK'TAN OSAYI'Lİ PAYLAŞIM
Milli oyuncu, TikTok hesabından bir dizi karakterinin "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar biz daha oyuna girmedik." repliğini paylaştı.
Videoda sözleşmesi sezon sonunda biten bir diğer yıldız Bright Osayi-Samuel'in de yer alması dikkatleri çekti.
İşte o paylaşım...
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