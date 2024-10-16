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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli yıldız İrfan Can Kahveci, sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir diğer yıldız Bright Osayi-Samuel ile birlikte dikkat çeken bir paylaşım yaptı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 13:39 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 13:43
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FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...

Geçtiğimiz sezon topladığı 99 puanla tarihe geçen ancak ligi Galatasaray'ın gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, oynadığı oyunla taraftarını mest etmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...

Sarı-lacivertli takımın etkili oyununun mimarlarından birisi de İrfan Can Kahveci olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...

2020/21 sezonunun ara transfer döneminde Başakşehir'den transfer edilen milli yıldız, 2023/24 sezonunda beklenen patlamayı yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...

Geride bıraktığımız sezonda takımın vazgeçilmezlerinden olan İrfan Can, çıktığı 46 maçta 18 gol ve 12 asistlik bir performans sergileyerek 30 gole doğrudan katkıda bulunmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...

Milli futbolcu, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımın başına Jose Mourinho'nun geçmesi sonrası kulübeye çekildi.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...

Sarı-lacivertli taraftarlar da geçtiğimiz sezonun yıldızı olan İrfan Can Kahveci'nin yedek kalmasına tepki gösterdi.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...

Bu sezon 11 maçta 416 dakika süre alan 29 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız futbolcunun takımda kalıp kalmayacağı merak konusu oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...

Sarı-lacivertlilerin adı Avrupa kulüpleriyle anılan İrfan Can'a yeni sözleşme önermesi beklenirken, yıldız oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...

TIKTOK'TAN OSAYI'Lİ PAYLAŞIM

Milli oyuncu, TikTok hesabından bir dizi karakterinin "Onlar oyunlarını oynasınlar, numaralarını yapsınlar biz daha oyuna girmedik." repliğini paylaştı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...

Videoda sözleşmesi sezon sonunda biten bir diğer yıldız Bright Osayi-Samuel'in de yer alması dikkatleri çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'den göndermeli paylaşım! Osayi-Samuel ile birlikte...

İşte o paylaşım...

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