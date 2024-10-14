TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transferi yılan hikayesine dönen Cristian Medina'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Arjantin basını, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli takıma katılacağı tarihi açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Fred'in yaşadığı sakatlıklar sonrası bu bölgeye büyük sıkıntı yaşamıştı.
Yaz transfer döneminde hem 6 hem de 8 numara takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, ön liberoya bir yıldız takviyesi yaptı.
Kanarya, geçtiğimiz sezon Manchester United'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat'ı kiralik olarak kadrosuna kattı.
Faslı yıldız gösterdiği başarılı performansla ilk 11'deki yerini sağlamlaştırırken, 8 numara için gündeme gelen isimse Cristian Medina olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin, Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Arjantin ekibiyle 10 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilmişti.
Öte yandan yapılan anlaşma gereği Medina'nın ocak ayına kadar Boca Juniors forması giyeceği ve sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye katılacağı belirtilmişti.
İlerleyen haftalarda ise Fenerbahçe ve Boca Juniors'un Cristian Medina transferi için henüz anlaşma sağlamadığı ve görüşmelerin sürdüğü yazılmıştı.
Arjantin basını, genç futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin son gelişmeyi duyurdu.
OCAKTA FENERBAHÇE'YE GELİYOR
Ülke basını, Fenerbahçe'nin Cristian Medina'yı ocak ayında kadrosuna katacağını yazdı.
'ESPN Argentina'nın haberinde; "Cristian Medina, bir aksilik çıkmazsa ocak ayında Fenerbahçe forması giyecek" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için 15 milyon dolar bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.
Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 29 maça çıktı.
Arjantinli futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Medina'nın Boca Juniors ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.
22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
DİĞER