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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe, transferi yılan hikayesine dönen Cristian Medina'yı renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Arjantin basını, 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı-lacivertli takıma katılacağı tarihi açıkladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 10:48
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Kanarya'da sezon öncesi en çok merak edilen konulardan biriyse orta saha transferiydi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Fred'in yaşadığı sakatlıklar sonrası bu bölgeye büyük sıkıntı yaşamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Yaz transfer döneminde hem 6 hem de 8 numara takviyesi yapmayı amaçlayan sarı-lacivertliler, ön liberoya bir yıldız takviyesi yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Kanarya, geçtiğimiz sezon Manchester United'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat'ı kiralik olarak kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Faslı yıldız gösterdiği başarılı performansla ilk 11'deki yerini sağlamlaştırırken, 8 numara için gündeme gelen isimse Cristian Medina olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Sarı-lacivertlilerin, Boca Juniors forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Arjantin ekibiyle 10 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Öte yandan yapılan anlaşma gereği Medina'nın ocak ayına kadar Boca Juniors forması giyeceği ve sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye katılacağı belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

İlerleyen haftalarda ise Fenerbahçe ve Boca Juniors'un Cristian Medina transferi için henüz anlaşma sağlamadığı ve görüşmelerin sürdüğü yazılmıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Arjantin basını, genç futbolcunun sarı-lacivertli takıma transferine ilişkin son gelişmeyi duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

OCAKTA FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Ülke basını, Fenerbahçe'nin Cristian Medina'yı ocak ayında kadrosuna katacağını yazdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

'ESPN Argentina'nın haberinde; "Cristian Medina, bir aksilik çıkmazsa ocak ayında Fenerbahçe forması giyecek" ifadeleri kullanıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki oyuncu için 15 milyon dolar bonservis bedeli ödemesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 29 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Arjantinli futbolcu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

Medina'nın Boca Juniors ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe Medina'ya kavuşuyor! Geliş tarihi...

22 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.

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