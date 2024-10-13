FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

İNGİLTERE'DEKİ ANTRENÖRÜNÜ İSTANBUL'A GETİRDİ Bu sezon başında da sakatlanan Sambacı, buna önlem aldı ve İngiltere'de daha önce bireysel olarak çalıştığı antrenörünü İstanbul'a getirdi. Fred'in performansının artması bekleniyor.