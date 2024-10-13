FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Fred, geride bıraktığımız sezonda en çok sakatlık problemi yaşayan oyunculardan birisi olmuştu. Sezon başında da sakatlık yaşayan Brezilyalı yıldızdan bu sorunun önüne geçmek için flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Fred, kısa süre içerisinde takımın vazgeçilmezlerinden biri olmuştu.
Ancak Brezilyalı yıldız sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından bir süre uzak kalmıştı.
31 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 14 maç kaçırmıştı.
İNGİLTERE'DEKİ ANTRENÖRÜNÜ İSTANBUL'A GETİRDİ
Bu sezon başında da sakatlanan Sambacı, buna önlem aldı ve İngiltere'de daha önce bireysel olarak çalıştığı antrenörünü İstanbul'a getirdi. Fred'in performansının artması bekleniyor.
Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maçta süre aldı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunuyor.
Fred'in güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.
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