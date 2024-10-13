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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı Fred, geride bıraktığımız sezonda en çok sakatlık problemi yaşayan oyunculardan birisi olmuştu. Sezon başında da sakatlık yaşayan Brezilyalı yıldızdan bu sorunun önüne geçmek için flaş bir hamle geldi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 12:22
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FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

99 puanla tamamladığı tarihi sezon öncesi hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden birisi Fred olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Brezilyalı orta saha oyuncusunu renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

Fenerbahçe bu transfer için Manchester United'a 9.75 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Fred, kısa süre içerisinde takımın vazgeçilmezlerinden biri olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

Ancak Brezilyalı yıldız sık sık yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından bir süre uzak kalmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 14 maç kaçırmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

İNGİLTERE'DEKİ ANTRENÖRÜNÜ İSTANBUL'A GETİRDİ

Bu sezon başında da sakatlanan Sambacı, buna önlem aldı ve İngiltere'de daha önce bireysel olarak çalıştığı antrenörünü İstanbul'a getirdi. Fred'in performansının artması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

Fred bu sezon Fenerbahçe formasıyla 9 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

Brezilyalı orta saha oyuncusu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

31 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

Tecrübeli oyuncunun sözleşmesinde 1 yıl opsiyon da bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Fred'den flaş hamle! Sakatlığın önüne geçmek için...

Fred'in güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.

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