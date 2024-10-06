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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe o isim için geri sayıma geçti! 'Ara transferde...'

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Ocak ayında orta sahaya bir takviye daha yapacak olan sarı-lacivertliler, artık o ismi bekliyor. İşte o isim ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 10:39
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe o isim için geri sayıma geçti! 'Ara transferde...'

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, Hollanda ekibi Twente'ye konuk oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe o isim için geri sayıma geçti! 'Ara transferde...'

Maçın 28. dakikasında Twente'den Michel Vlap'ın golüyle 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, ilk yarıyı geride kapattı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe o isim için geri sayıma geçti! 'Ara transferde...'

İkinci yarıda, Sofyan Amrabat'ın asisti ve Dusan Tadic'in golüyle 71. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe o isim için geri sayıma geçti! 'Ara transferde...'

Maçın devamında başka gol olmadı ve Fenerbahçe Hollanda'dan 1 puanla dönerek Avrupa Ligi'nde puanını 4'e yükseltip 13. sırada yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe o isim için geri sayıma geçti! 'Ara transferde...'

Trendyol Süper Lig'de ise son olarak Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, 8.haftayı bay geçecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe o isim için geri sayıma geçti! 'Ara transferde...'

Öte yandan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe o isim için geri sayıma geçti! 'Ara transferde...'

Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapacağı biliniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe o isim için geri sayıma geçti! 'Ara transferde...'

Fenerbahçe, artık o ismi bekliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe o isim için geri sayıma geçti! 'Ara transferde...'

İŞTE O İSİM!

Fenerbahçe, Cristian Medina için geri sayıma geçti.

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