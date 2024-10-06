TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe o isim için geri sayıma geçti! 'Ara transferde...'
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Ocak ayında orta sahaya bir takviye daha yapacak olan sarı-lacivertliler, artık o ismi bekliyor. İşte o isim ve detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Maçın devamında başka gol olmadı ve Fenerbahçe Hollanda'dan 1 puanla dönerek Avrupa Ligi'nde puanını 4'e yükseltip 13. sırada yer aldı.
Trendyol Süper Lig'de ise son olarak Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, 8.haftayı bay geçecek.
Öte yandan Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapacağı biliniyor.
Fenerbahçe, artık o ismi bekliyor.
İŞTE O İSİM!
Fenerbahçe, Cristian Medina için geri sayıma geçti.
Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Boca Juniors'la anlaşmıştı.
Arjantin Medyası, Medina'nın ara transferde kesin olarak Fenerbahçe'ye gideceğini duyurdu.
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