FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! Twente maçının ardından...

Faslı yıldız, her geçen maç performansını daha da artırdı.

Union SG ve Antalyaspor maçlarında takımın en çok pas isabeti yapan oyuncusu olan Faslı futbolcu, Twente deplasmanında da en çok topla buluşan isim unvanını alırken yine pas isabetleriyle de dikkat çekti.