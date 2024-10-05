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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! Twente maçının ardından...

Fenerbahçe'ye son transfer döneminde katılan ve ilk çıktğı maçtan itibaren gösterdiği performansla beğeni toplayan Faslı orta saha Sofyan Amrabat'la ilgili teknik direktör Jose Mourinho'nun radikal bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 12:07
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FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! Twente maçının ardından...

Fenerbahçe'de sezona en iyi başlayan isimlerden biri Livakovic oldu.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! Twente maçının ardından...

Her maçta yaptığı kritik kurtarışlarla takımı ayakta tutan Hırvat file bekçisi, Twente karşısında da 8 şutta rakibe geçit vermezken, gecenin en iyi 2. kalecisi olmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! Twente maçının ardından...

Müthiş bir asiste imza atan Amrabat ise performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! Twente maçının ardından...

Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrabat, Mourinho tarafından yavaş yavaş takıma monte edildi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! Twente maçının ardından...

Kasımpaşa maçında son 9 dakika süre alan yıldız futbolcu, Galatasaray derbisinin ikinci yarısında görev yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! Twente maçının ardından...

İLK 11'DEKİ YERİNİ GARANTİLEDİ

Portekizli teknik adam, Union SG ve Antalyaspor mücadelelerinin ardından Twente önünde de öğrencisini ilk 11'de görevlendirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! Twente maçının ardından...

Faslı yıldız, her geçen maç performansını daha da artırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! Twente maçının ardından...

Amrabat, Twente maçında ise en iyi performansını sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! Twente maçının ardından...

Union SG ve Antalyaspor maçlarında takımın en çok pas isabeti yapan oyuncusu olan Faslı futbolcu, Twente deplasmanında da en çok topla buluşan isim unvanını alırken yine pas isabetleriyle de dikkat çekti.

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