FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan radikal Amrabat kararı! Twente maçının ardından...
Fenerbahçe'ye son transfer döneminde katılan ve ilk çıktğı maçtan itibaren gösterdiği performansla beğeni toplayan Faslı orta saha Sofyan Amrabat'la ilgili teknik direktör Jose Mourinho'nun radikal bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan Sofyan Amrabat, Mourinho tarafından yavaş yavaş takıma monte edildi.
Kasımpaşa maçında son 9 dakika süre alan yıldız futbolcu, Galatasaray derbisinin ikinci yarısında görev yaptı.
İLK 11'DEKİ YERİNİ GARANTİLEDİ
Portekizli teknik adam, Union SG ve Antalyaspor mücadelelerinin ardından Twente önünde de öğrencisini ilk 11'de görevlendirdi.
Faslı yıldız, her geçen maç performansını daha da artırdı.
Amrabat, Twente maçında ise en iyi performansını sergiledi.
Union SG ve Antalyaspor maçlarında takımın en çok pas isabeti yapan oyuncusu olan Faslı futbolcu, Twente deplasmanında da en çok topla buluşan isim unvanını alırken yine pas isabetleriyle de dikkat çekti.
Milliyet'in haberine göre, Mourinho'nun Amrabat'ı hiçbir şekilde kesmeyi düşünmediği öğrenildi.
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