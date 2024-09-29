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Haberler Fenerbahçe

Galatasaray'ın Kasımpaşa şoku sonrası Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan flaş hamle!

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki 7. hafta maçında yaşadığı Kasımpaşa beraberliği sadece sarı kırmızılı taraftarları değil, tüm futbolseverleri şaşırttı. Cimbom'un sezondaki ilk puan kaybını yaşamasının ardından Alexander Djiku'nun sosyal medyadan yaptığı hamle dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray haberleri (FB, GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 10:44 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 10:44
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Galatasaray'ın Kasımpaşa şoku sonrası Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan flaş hamle!

Galatasaray, 6'da 6 başladığı Trendyol Süper Lig serüvenine bir galibiyet daha ekleyerek rekor kırmak isterken beklenmedik bir beraberliğe mahkum edildi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa şoku sonrası Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan flaş hamle!

Kasımpaşa'yı kendi sahalarında ağırlayan sarı kırmızılılar, 3 - 0 önde oldukları maçı berabere sonuçlandırdılar.

Galatasaray'ın Kasımpaşa şoku sonrası Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan flaş hamle!

Kasımpaşalı oyuncular, uzatmalarda beraberliği yakaladıkları mücadelenin ardından sevinç yaşadı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa şoku sonrası Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan flaş hamle!

Maçın beraberlik golünü atan Nuno da Costa, ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Fenerbahçeli oyuncu Alexander Djiku'nun yorumu ise dikkat çekti.

Galatasaray'ın Kasımpaşa şoku sonrası Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan flaş hamle!

Da Costa yaptığı paylaşımda, "Düşüş ne kadar zor olursa olsun her zaman ayağa kalkarız. Bravo takım, sizinle gurur duyuyorum." dedi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa şoku sonrası Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan flaş hamle!

Alexander Djiku'nun yorum olarak bıraktığı kalp ve sosyal medya diliyle 'görev başarılı' emojileri, kısa süre içerisinde gündem oldu.

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