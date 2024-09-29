Galatasaray'ın Kasımpaşa şoku sonrası Fenerbahçeli Alexander Djiku'dan flaş hamle!
Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'deki 7. hafta maçında yaşadığı Kasımpaşa beraberliği sadece sarı kırmızılı taraftarları değil, tüm futbolseverleri şaşırttı. Cimbom'un sezondaki ilk puan kaybını yaşamasının ardından Alexander Djiku'nun sosyal medyadan yaptığı hamle dikkat çekti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe, Galatasaray haberleri (FB, GS spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 10:44 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 10:44
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Maçın beraberlik golünü atan Nuno da Costa, ardından sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Fenerbahçeli oyuncu Alexander Djiku'nun yorumu ise dikkat çekti.
Da Costa yaptığı paylaşımda, "Düşüş ne kadar zor olursa olsun her zaman ayağa kalkarız. Bravo takım, sizinle gurur duyuyorum." dedi.
Alexander Djiku'nun yorum olarak bıraktığı kalp ve sosyal medya diliyle 'görev başarılı' emojileri, kısa süre içerisinde gündem oldu.
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