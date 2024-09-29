Çizme basınından flaş Jose Mourinho ifadeleri! "Kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı"

"Aynı hikaye Roma'da yakın zamanda yine etkili bir teknik direktör olma yolunda ilerleyen fakat dezavantajı olarak gençliği ve dolayısıyla deneyimsizliği bulunan Daniele De Rossi'nin de başına geldi. Her iki çalıştırıcı da kulüp yönetimi / başkanı çalkantılı bir iletişim sonucu görevlerinden üstünkörü bir açıklama ile alındı."