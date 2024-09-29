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Haberler Fenerbahçe

Çizme basınından flaş Jose Mourinho ifadeleri! "Kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı"

Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi sonrası hedef gösterilen isimlerden birisi olmuştu. Dış basına da yansıyan derbi sonucuna en sarsıcı yorum, Çizme basınından geldi. İtalyan gazetesi İl Foglio'ya yazan spor yazarı, Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 11:17 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 11:30
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Çizme basınından flaş Jose Mourinho ifadeleri! "Kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı"

"Jose Mourinho, ilerleyen yaşıyla birlikte yavaş yavaş huzur aramaya mı başladı? Her ne kadar mükemmel kariyeri ortada olsa da Portekizli çalıştırıcının konfor alanını terk etmekle ve hayatla mücadele etmekle hiçbir sorunu yok gibi görünüyor."

Çizme basınından flaş Jose Mourinho ifadeleri! "Kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı"

Mourinho'nun özellikle Galatasaray'a karşı aldığı derbi yenilgisinin ardından rekabetçi ruhunu Türkiye'de de ortaya koyup koyamayacağı tartışma konusu oldu. İtalyan gazetesi İl Foglio'da yazan spor yazarı Alessandro Bonan, Mourinho'yu AS Roma döneminden de örneklendirerek değerlendirdi.

Çizme basınından flaş Jose Mourinho ifadeleri! "Kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı"

"Başkent ekibi Roma'ya transfer olduğunda, bir noktada hakemler ile arasındaki çatışmayı olması gerekenden üst seviyeye çıkardı ve bunun sonucunda onu savunmak için harekete geçmeyen ekip arkadaşları ve kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı."

Çizme basınından flaş Jose Mourinho ifadeleri! "Kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı"

"Aynı hikaye Roma'da yakın zamanda yine etkili bir teknik direktör olma yolunda ilerleyen fakat dezavantajı olarak gençliği ve dolayısıyla deneyimsizliği bulunan Daniele De Rossi'nin de başına geldi. Her iki çalıştırıcı da kulüp yönetimi / başkanı çalkantılı bir iletişim sonucu görevlerinden üstünkörü bir açıklama ile alındı."

Çizme basınından flaş Jose Mourinho ifadeleri! "Kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı"

"Mourinho İtalya'dan ayrıldığında, böylesine zeki bir insana duyduğum saygıdan dolayı onu hemen yargılamadım ve gerçekten iyi bir teknik direktör olup olmadığını kendime sordum. Ancak asıl soru başkaydı: 60 yaşındaki bir adam yaşlı sayılabilir mi? Daha doğrusu 60 yaşına gelen bir adam rekabete dair ne düşünür?"

Çizme basınından flaş Jose Mourinho ifadeleri! "Kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı"

"Hayatı boyunca rekabetçi olup geleceği (dolayısıyla yaşlılığı) uzak görenler de var, yavaş yavaş gelen geleceği tehditkar olarak görüp mücadeleden vazgeçenler de. Peki Mourinho hangi kategoriye giriyor?"

Çizme basınından flaş Jose Mourinho ifadeleri! "Kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı"

"Genel olarak insanın altın çağının 45 olduğuna inanıyorum; arkamızda bize yol gösteren deneyimler bulunuyorken önümüzdeki uzak ve yabancı bir olgu olan yaşlılığı düşünmüyoruz."

Çizme basınından flaş Jose Mourinho ifadeleri! "Kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı"

"Yaş ilerledikçe işler değişiyor; daha temkinli olmaya başlıyoruz ve ayrıcalığımızı göstermek için fazla zamanımız olmadığına kendimizi ikna ediyoruz. Ardından yavaş yavaş pes etmeye başlıyoruz."

Çizme basınından flaş Jose Mourinho ifadeleri! "Kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı"

"Bu karmaşık süreçte Mourinho'nun kesinlikle kendini kanıtlamak ve ayrıcalığını göstermek için rekabetçi olanlardan olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda eğlenmek ve hayatla oyun oynamak da istiyor."

Çizme basınından flaş Jose Mourinho ifadeleri! "Kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı"

"Mourinho'nun kendisini rahatsız edecek tüm iddiaları kabul ediyor çünkü bunun rekabeti ve çabayı, dolayısıyla eğlenceyi arttıracağını düşünüyor. Her şey bittikten sonra gün batımına selam duran bir kahraman gibi hissetmek istiyor."

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