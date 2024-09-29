Çizme basınından flaş Jose Mourinho ifadeleri! "Kulüp yönetimi tarafından ihanete uğradı"
Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray derbisi sonrası hedef gösterilen isimlerden birisi olmuştu. Dış basına da yansıyan derbi sonucuna en sarsıcı yorum, Çizme basınından geldi. İtalyan gazetesi İl Foglio'ya yazan spor yazarı, Mourinho ile ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 11:17 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 11:30
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"Aynı hikaye Roma'da yakın zamanda yine etkili bir teknik direktör olma yolunda ilerleyen fakat dezavantajı olarak gençliği ve dolayısıyla deneyimsizliği bulunan Daniele De Rossi'nin de başına geldi. Her iki çalıştırıcı da kulüp yönetimi / başkanı çalkantılı bir iletişim sonucu görevlerinden üstünkörü bir açıklama ile alındı."
"Mourinho İtalya'dan ayrıldığında, böylesine zeki bir insana duyduğum saygıdan dolayı onu hemen yargılamadım ve gerçekten iyi bir teknik direktör olup olmadığını kendime sordum. Ancak asıl soru başkaydı: 60 yaşındaki bir adam yaşlı sayılabilir mi? Daha doğrusu 60 yaşına gelen bir adam rekabete dair ne düşünür?"
"Hayatı boyunca rekabetçi olup geleceği (dolayısıyla yaşlılığı) uzak görenler de var, yavaş yavaş gelen geleceği tehditkar olarak görüp mücadeleden vazgeçenler de. Peki Mourinho hangi kategoriye giriyor?"
"Genel olarak insanın altın çağının 45 olduğuna inanıyorum; arkamızda bize yol gösteren deneyimler bulunuyorken önümüzdeki uzak ve yabancı bir olgu olan yaşlılığı düşünmüyoruz."
"Yaş ilerledikçe işler değişiyor; daha temkinli olmaya başlıyoruz ve ayrıcalığımızı göstermek için fazla zamanımız olmadığına kendimizi ikna ediyoruz. Ardından yavaş yavaş pes etmeye başlıyoruz."
"Bu karmaşık süreçte Mourinho'nun kesinlikle kendini kanıtlamak ve ayrıcalığını göstermek için rekabetçi olanlardan olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda eğlenmek ve hayatla oyun oynamak da istiyor."
"Mourinho'nun kendisini rahatsız edecek tüm iddiaları kabul ediyor çünkü bunun rekabeti ve çabayı, dolayısıyla eğlenceyi arttıracağını düşünüyor. Her şey bittikten sonra gün batımına selam duran bir kahraman gibi hissetmek istiyor."
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