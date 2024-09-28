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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak. Sarı lacivertlilerin Antalya kafilesi belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 17:39 Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 17:49
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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kamp kadrosu açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat, Samet Akaydin, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin 23 kişilik Antalya kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Ömer Camcı, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Fred, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Filip Kostic, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun

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