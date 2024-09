Tek yol kazanmak

Teknik Direktör Jose Mourinho, Avrupa Ligi ilk haftasında bugünkü Union Saint-Gilloise maçı öncesi konuştu. Mourinho, Galatasaray yenilgisini geride bırakacaklarını ifade edip, "Her zaman, 'Büyük bir galibiyet beni aya çıkarmaz, büyük bir mağlubiyet de cehenneme göndermez' derim. Acı çektik, canımız yandı ama oyuncuların motiveler. Bu mutsuz duygunun içinden çıkmalıyız. Bunun tek yolu maç kazanmak, başka yolu yok" dedi.

REAKSİYON GEREKİYOR

Kadroyla ilgili planlarına değinen Portekizli hoca, "Bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. Taktik anlamda farklı maçlar farklı rakipler. Aklımda maç maç oyuncuları değiştirmek vardı. Bu maçta da bunu yapacağım. Basit bir rotasyon olmayacak, bazı dinamikleri değiştireceğim. Oynamayan, az oynayan ama iyi çalışanlar karşılığını alacak. En iyi takımı sahaya süreceğiz. Her zaman bu dengeyi yakalamaya çalışıyorum" diye konuştu.

İRFAN CAN OYNAYACAK

Jose Mourinho, İrfan Can Kahveci'nin Union Saint-Gilloise önünde oynayıp oynamayacağı sorusuna net bir cevap verdi. Mourinho, 'Geçen sezon 18 gol atıp 12 asist yapan İrfan Can Kahveci'nin 11'de oynaması isteniyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz?' sorusuna "Katılıyorum. İrfan Can Kahveci yarın (bugün) oynayacak" dedi.

SAYGISIZLIK YAPILDI

Galatasaray derbisi sonrası basın toplantısına katılmaması hakkında konuşan Jose Mourinho şunları söyledi: "24 yıllık kariyerimde hiçbir basın toplantısından kaçmadım, özellikle mağlubiyetten sonra. Gazetecilerin sorularından korkmadım. Ligde oynadığımız ilk maçtan beri hep söyledim. Basın toplantısı için 70 dakika beklemek olmaz. Bir basın toplantısı için 70-75 dakika beklemenin mantığı yok. Maç biter bitmez rakip hocayı tebrik ettim ve direkt flaş röportaja gittim. Basın toplantısı için orada 70 dakika bekledim, girmeyi denedim ama izin vermediler. Kapıda bekledim. 70 dakika beklemek bana saygısızlık. Saygısızlık yapılan kişi benim."

BAŞKANLA İLGİSİ YOK

Kadıköy'de kaybedilen Galatasaray yenilgisi sonrası Başkan Ali Koç'a gelen eleştirilere değinen Jose Mourinho, "Maç saha içerisinde oynanır. Maç içinde olan sonucun başkanla, ikinci başkanla, sportif direktörle ilgisi yok. Maçı başkanımız oynamadı. Tabii ki hep birlikte kaybettik. Ayrıştırarak bakarsanız dürüst olun, sorumluluk hoca ve oyuncularda. Biz oynadık. Eleştirilecek birileri varsa ben ve oyuncularım" görüşünü bildirdi.

INFLUENCER ETKİSİ

Derbi yenilgisi sonrası sosyal medyada bir algı oluştuğuna dikkat çeken Jose Mourinho, "Modern dünyada biraz sosyal medya tarafından manipule ediliyor taraftarlar. Taraftarlar, influencer'ın etkisi altındalar. Sadece modada yoklar, futbolda da varlar. Bir düşünce yaratıyorlar. Başarılı ve büyük kulüplerin doğasına aykırı düşünceler. Dışarıda olan şeyler, modern dünyada birazcık gerçeği yansıtmayan manipülasyonlar yapılıyor. Garip bir dünyada yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.