FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İtanyan devi Oğuz Aydın'ın menajeri ile görüştü! Bonservis bedeli...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de sergilediği futbolla göz dolduran Oğuz Aydın konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Hollanda ekibi Ajax'ın yakın takibe aldığı milli futbolcu için İtalyan devi de resmen devreye girdi ve oyuncunun menajeri ile temasa geçti. İşte sarı-lacivertlilerin talep ettiği bonservis bedeli... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 10:47 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 10:47
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Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı Oğuz Aydın, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren ve A Milli Futbol Takımımızda boy gösteren genç yıldız Hollanda devi Ajax ve İtalyan temsilcisi Napoli'nin radarından çıkmıyor.
İki büyük kulübün de Oğuz Aydın'ı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdığı öğrenildi. Hollanda ekibi Ajax'ın Fenerbahçe ile resmi olarak görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken Napoli'den de sürpriz bir hamle geldi.
Takvim'de yer alan habere göre İtalyan takımının Oğuz Aydın'ın menajeri ile görüşerek bonservis ücreti konusunda bilgi aldığı bildirildi.
BEKLENTİ 20 MİLYON EURO
Sezon sonunda iki takımın astronomik bir ücretle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, 6 gol atarken 6 da gol pası verdi.
Toplamda 12 gole katkıda bulundu. Fenerbahçe, Oğuz'u sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda bonservis beklentisi en az 20 milyon Euro.
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