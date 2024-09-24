FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

"ONLAR BİZDEN ÇOK GOL ATTIĞI İÇİN KAZANDI" Mourinho, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise "Salakça bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı. Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı."