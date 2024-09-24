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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki dev derbide sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma sonrası öğrencileriyle gerçekleştirdiği toplantıda sert yüzünü gösterdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2024 Salı 12:38
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FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, maçı 3-1 kazanarak derbiden zaferle ayrılan taraf oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Livakovic (k.k.), Mertens ve Sara kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golüyse Edin Dzeko'dan (p) geldi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

Taraftarı önünde Galatasaray'a karşı beklemediği bir yenilgi alan sarı-lacivertlilerde eleştiri okları teknik direktör Jose Mourinho'nun üzerine çevrildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

Portekizli çalıştırıcı, karşılaşma sonrası basın toplantısına katılmayarak gündem olmuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

"ONLAR BİZDEN ÇOK GOL ATTIĞI İÇİN KAZANDI"

Mourinho, maç sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada ise "Salakça bir cevap olarak görülecek ama onlar bizden daha çok gol attığı için kazandı. Maça hızlı başladık, domine ettik ama hiç önemi yok. 3-1'den sonra her şeyi riske ettik ama önemi yok. Ne kadar kaçırdığımızın önemi yok. Biz sadece penaltı noktasından şutumuzu gole çevirdik. Onlar daha çok gol attığı için kazandı."

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

"Futbol bu, Amrabat çok iyi ikinci yarı geçildi. Sahte stoper olarak harika oynadı. İlk yarı eksik olan akışkanlığı sağladı. İrfan ve En-Nesyri de elinden geleni yaptı. En-Nesyri şans da buldu ama atamadı. Sonradan girenlerin suçlanmasını kabul edemem. Rakip iki taç atışından gol attı, bu onların suçu değil bizim suçumuz."

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

"Galatasaray'ın bizden çok fazla iyi, çok daha üstün oynadığını düşünmüyorum ama onlar girdikleri pozisyonları gole çevirdi. Biz atamadık." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

Galatasaray yenilgisine rağmen oyuncularına sahip çıkan Jose Mourinho, perşembe günkü Avrupa maçında Fenerbahçe'de taşları yerinden oynatacak.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

"Sahip çıkarım ama eleştiririm, kimsenin forması garanti değil" çıkışını yapan Portekizli hoca, "Mazeretimiz yok" diye konuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

Jose Mourinho her fırsatta yönetimin kendisine iyi bir takım teslim ettiğini belirtmiş, oyuncularına da kötü oynadıklarında bile sahip çıkmıştı. Jose, Galatasaray yenilgisi sonrasında da kimseyi 'Günah keçisi' ilan etmedi, isim vererek eleştirmedi. Basına ve kamuoyuna "babacan" görüntü veren Portekizli hocanın oyunculara "sert yüzünü" göstermeye başladığı öğrendi.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

Derbide yapılan hataları tek tek gösteren, her oyuncunun özeleştiri yapmasını isteyen Mourinho, perşembe günkü Union Saint-Gilloise maçından ise iyi futbol ve galibiyet istedi. Portekizli hoca bu maçta kadroyu da büyük oranda değiştirecek.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

"GEREĞİNİ YAPARIM"

Posta'da yer alan habere göre, kulübede oturan bazı oyuncuların oynamayı sahadakilerden daha fazla hak ettiğini söyleyen Mourinho, "Karakterli, yetenekli oyuncularsınız. Her oyuncunun bazen kötü oynamaya hakkı vardır. Ancak kötü oyun 2-3 maçı geçerse gereğini yaparım. Çünkü kadromda iki tane kaliteli 11 çıkaracak futbolcu var" ifadesini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan öğrencilerine sert çıkış! Galatasaray yenilgisi sonrası...

Galatasaray maçının değerlendirmesini yaparken, "Kırılma anları hep aleyhimize oldu. Net fırsatları kaçırdık, onlar kaçırmadı. Biz hata yaptık, cezayı kestiler. Onlar hata yaptı, biz kesemedik. Ancak bunlar mazeret değil. Sizler de ben de buraya birkaç maç için gelmedik. Şampiyonluğu hedefliyoruz. Yakalayacağımız bir seriyle yine zirvede olacağız." dedi.

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