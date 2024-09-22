TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

Galatasaray karşısında taraftarı önünde beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.

Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Cristian Medina olmuştu.