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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin, Cristian Medina transferi için Boca Juniors ile anlaştığı ve oyuncunun ocak ayında sarı-lacivertli takıma katılacağı öne sürülmüştü. Arjantin basını, 22 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin yaşanan yeni gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2024 Pazar 15:36
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

İki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda kozlarını paylaştı.

uro.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

Karşılaşmadan galip ayrılan taraf, 3-1'lik skorla sarı-kırmızılılar oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Dominik Livakovic (k.k.), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

Fenerbahçe'nin 63. dakikada Edin Dzeko ile penaltıdan bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

Bu sonuçla ligdeki 6. maçını da kazanan Galatasaray puanını 18'e çıkarırken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 13 puanda kaldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

Galatasaray karşısında taraftarı önünde beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Cristian Medina olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

Fenerbahçe'nin Medina transferi için Boca Juniors ile 10 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

5 yıllık sözleşmeye imza atacak Arjantinli orta saha oyuncusunun yapılan anlaşma gereği ocak ayında takıma katılacağı belirtilmişti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

Son günlerde Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferini bitirmediği ve yeniden görüşme gerçekleştirileceği öne sürülürken, Arjantin basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

OCAKTA FENERBAHÇE'YE GELİYOR

Boca Noticias'ta yer alan habere göre; Cristian Medina, ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olacak.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

Haberde Arjantinli futbolcunun cumartesi günü River Plate ile oynanan maçta son Superclasico'suna çıktığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ

Ayrıca 22 yaşındaki futbolcunun, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin Ezeiza'daki evinde görüşme gerçekleştirdiği ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söylediği aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...

Cristian Medina'nın Boca Juniors ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.

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