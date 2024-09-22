TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Medina müjdesi! Başkanla görüştü ve...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Fenerbahçe'nin, Cristian Medina transferi için Boca Juniors ile anlaştığı ve oyuncunun ocak ayında sarı-lacivertli takıma katılacağı öne sürülmüştü. Arjantin basını, 22 yaşındaki futbolcunun transferine ilişkin yaşanan yeni gelişmeyi açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Dominik Livakovic (k.k.), 28. dakikada Dries Mertens ve 59. dakikada Gabriel Sara kaydetti.
Fenerbahçe'nin 63. dakikada Edin Dzeko ile penaltıdan bulduğu gol mağlubiyete engel olamadı.
Bu sonuçla ligdeki 6. maçını da kazanan Galatasaray puanını 18'e çıkarırken, bu sezonki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe 13 puanda kaldı.
Galatasaray karşısında taraftarı önünde beklemediği bir yenilgi alan Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekmişti.
Allan Saint-Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi birçok yıldızı renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerde gündeme gelen isimlerden biri de Cristian Medina olmuştu.
Fenerbahçe'nin Medina transferi için Boca Juniors ile 10 milyon Euro bonservis + 5 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.
5 yıllık sözleşmeye imza atacak Arjantinli orta saha oyuncusunun yapılan anlaşma gereği ocak ayında takıma katılacağı belirtilmişti.
Son günlerde Fenerbahçe'nin Cristian Medina transferini bitirmediği ve yeniden görüşme gerçekleştirileceği öne sürülürken, Arjantin basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.
OCAKTA FENERBAHÇE'YE GELİYOR
Boca Noticias'ta yer alan habere göre; Cristian Medina, ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olacak.
Haberde Arjantinli futbolcunun cumartesi günü River Plate ile oynanan maçta son Superclasico'suna çıktığı belirtildi.
AYRILIK TALEBİNİ İLETTİ
Ayrıca 22 yaşındaki futbolcunun, Boca Juniors Başkanı Juan Roman Riquelme'nin Ezeiza'daki evinde görüşme gerçekleştirdiği ve Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söylediği aktarıldı.
Cristian Medina'nın Boca Juniors ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.
Arjantinli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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