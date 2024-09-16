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Haberler Fenerbahçe

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'ya konuk oldu. Sarı lacivertliler deplasmanda Kasımpaşa'yı 2 - 0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı ve 13 puanla liderlik koltuğuna tekrar yerleşti. Maçın ardından spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi. İşte o ifadeler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 10:02 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024 Pazartesi 10:06
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Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

REHA KAPSAL-MORAL VE DERSLER!

Sarı lacivertlilerin önümüzdeki hafta Galatasaray derbisi öncesi rakip Kasımpaşa... İster istemez akıllar o büyük maçta, bedenler ise sahada... Bu ortamda oyundan daha çok alınacak 3 puan daha önemliydi. Fenerbahçe ilk yarıda rakibine göre daha fazla topla oynamasına rağmen bunu pozisyon zenginliğine çeviremedi. Sarı lacivertliler ilk yarı kendi sol kanadını Saint-Maximin ile çok etkili kullandı.

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Maximin solosuyla, 1 gol, 1 penaltı ile maçının kazanılmasına tek başına direkt etki etti. Dzeko yedek, herkesin beklediği En-Nesyri sahada ama ona uygun oyun oynamadı sarı lacivertliler... İlk yarıda rakip yarı alanda topu tutamadılar. Hal böyle olunca iki kenar beki fazla hücuma destek vermediği gibi kaybedilen topların geri kazanılmasına da reaksiyon veremedi, karşı prese gidemediler...

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Bu da takım halinde geri koşmasına neden oldu, Fenerbahçe'nin... Bunun nedeni sarı lacivertlilerin, geniş alanda oynaması ve takım boyunun uzunluğu. İyi giden maçın son bölümünde de net pozisyonlar verdiler Kasımpaşa'ya, buna dikkat etmeliler... Orta saha üçlüsü savunma anlamında çok iyi oynadı ama hücum anlamında o kadar iyi değillerdi, sarı lacivertlilerin.

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Bu maçta net görülen; En-Nesyri hazır değil. Osayi-Samuel sağlıklı olduğu zaman, o oynar çünkü onsuz hücum anlamında Mert'le sağ kanat işlemiyor. Oosterwolde iyi niyetli ama hücum anlamında çok yetersiz. Fenerbahçe yine Göztepe maçındaki gibi 2-0 bulunca vites küçülttü ve rakibine pozisyonlar verdi. Bu oyun dengesizliğine çözüm bulmaları gerek.

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Skor al, sonra korumak için geriye çekil, topu rakibe bırak, bu büyük takım oyunu olmaz ve olmamalı. Fenerbahçe skoru korumak için oynamaz. Bu galibiyet, derbi öncesi Fenerbahçe'ye moral ve motivasyon olacağı gibi; bazı eksikliklerden de çıkarılacak dersler var.

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

GÜRCAN BİLGİÇ-DERS ZAMANI

Mourinho maçın hazırlıklarını anlatırken "son iki güne kadar dokuz kişiyle antrenman yaptık" dedi. Milli araların klasik yan etkisini iliklerine kadar hissetti Fenerbahçe. Buna karşılık en parlak bölgesi, orta sahası, Kasımpaşa tarafından da adeta "imha" edildi. Maximin ile kaleyi tutan ilk şutu, dolayısıyla ilk golü buldular. Sahada oyun gücü yok, sadece oyuncu performansı vardı Fenerbahçe adına.

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Symanski ve Fred hücumu kurgulayamadıkları gibi tüm savunma dikkati de İsmail Yüksek'in omuzlarında yüktü. İşler iyi gitmezken, 2-0'ı buldular… Ve Göztepe efekti devreye girdi. Skor yeterli görüldü, top rakibe verildi. "Bıçak sırtı maç" haline geldi.

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Mourinho'nun hamlesini bekledi herkes. En Nesyri bu dakikalarda en çok eleştiriyi alandı. Oyundan çıktığında şutu yoktu rakip kaleye. Ama arkası da iyi değil, fatura O'na çıkıyordu. Son iki lig maçının göz kamaştırıcı performanslarından eser yoktu. Aslında açıklanabilir durum yok bu görüntüde. Sadece yazıya başladığımız Mourinho tespitiyle nedenlenebilir..

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Bu başıbozukluğun tek tesellisi, "kazanılması gereken maçta" gereğinin yapılması. Maç ritminin yitirilmesi. Milli maç yorgunlukları, aranın getirdiği rehavet, deplasmanda oynamak… Muhtemelen mazeretler bu yaklaşımlar olacak. Belirsizliklerin çok olduğu bir dönemde, cebe üç puan koymak, derbi öncesinde gülen yüzlerin olduğu bir soyunma odası demek. Takım da, hoca da ders çalışmaya devam etmeli.

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

EMRE BOL-NASIL SÖYLEDİN!

Fenerbahçe halen fabrika ayarlarına dönemedi. Şöyle takır takır oynayan bir takım olamadı hala! Bunun bazı nedenleri var elbette… Kasımpaşa karşısında özellikle Oosterwalde'nin olduğu kanatta büyük sıkıntılar vardı.

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Oosterwalde çok kolay çalımlar yedi, arkasına ve Çağlar'la arasına atılan toplar hep tehlikeli oldu. Mourinho'nun savunmadaki bu dağınık hali artık toparlaması gerekiyor. Portekizli hoca bu kez santraforda EnNesyri'ye formayı verdi.

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Dzeko'ya bunu nasıl söylediğini çok merak ediyorum! Zira her hafta atan, attıran bir golcüye, "Sen bu hafta kenarda otur" demek zor olsa gerek! En-Nesyri hala uyumsuz görünüyor. Takımın kanat oyuncuları sürekli içe kat ederek oynadığı ve merkezi zorladığı için En- Nesyri'nin en önemli özelliği olan hava hakimiyetinden faydalanamıyor. Ayrıca sanki biraz kilolu gibi…

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Hal böyleyken her sezona çok iyi başlayan ancak sezonun sonunu getirmekte zorlanan Dzeko, "hala iyi durumdayken" daha çok tercih edilmeli. En- Nesyri'nin zamanı elbette gelecek. Maximin'in ön görülemez oyunu bu kez işe yaradı gibi.

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Böyle ne zaman ne yapacağı belli olmayan oyuncular bazen maçın yıldızı oluverirler. Ama ben hala çok dağınık ve fazla bireysel olduğu kanaatindeyim. Becao Kasımpaşa karşısında savunmayı toparlayan isimdi.

Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Mourinho belki bundan sonra onu daha çok kullanabilir. Alınan 3 puana rağmen oynanan oyundan pek zevk aldığımı söyleyemem. Ama bu takımda çok daha iyisini yapabilecek ışığı görüyorum. Yakında herkes görecek!

"Yuh olsun!"
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