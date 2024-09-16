Spor yazarlarından Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı yorumu

Oosterwalde çok kolay çalımlar yedi, arkasına ve Çağlar'la arasına atılan toplar hep tehlikeli oldu. Mourinho'nun savunmadaki bu dağınık hali artık toparlaması gerekiyor. Portekizli hoca bu kez santraforda EnNesyri'ye formayı verdi.

Dzeko'ya bunu nasıl söylediğini çok merak ediyorum! Zira her hafta atan, attıran bir golcüye, "Sen bu hafta kenarda otur" demek zor olsa gerek! En-Nesyri hala uyumsuz görünüyor. Takımın kanat oyuncuları sürekli içe kat ederek oynadığı ve merkezi zorladığı için En- Nesyri'nin en önemli özelliği olan hava hakimiyetinden faydalanamıyor. Ayrıca sanki biraz kilolu gibi…