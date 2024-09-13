TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi
Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin bu transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Antony ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 12:57 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 13:37
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Bu yaz teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Saint-Maximin, En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Manchester United'dan Antony'yi de transfer etmek istiyordu.
KALMAYI TERCİH ETTİ
ESPN'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin teklifine rağmen, Antony Manchester United'da kalmak istediği için bu transfer gerçekleşmedi.
Avrupa'da transfer dönemi çoktan kapandı, Türkiye'de de kapanmasına saatler kaldığı için artık takımlar transfer hamlelerini devre arasını düşünerek yapacak.
Bu doğrultuda Hollanda basınından Antony ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
AJAX ANTONY İÇİN DEVREDE
voetbal24'te yer alan habere göre, Ajax eski yıldızı Antony'yi yeniden transfer etmek istiyor.
Haberde; Hollanda devinin 2022'de 95 milyon Euro'ya gönderdiği sambacı için devre arasında teklif yapacağı vurgulandı.
Ayrıca haberde Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da Antony'ye Fenerbahçe kadar net olmasa da yakın zamanda ilgi gösterdiği yazıldı.
24 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Manchester United formasıyla sadece 1 dakika süre bulabildi.
Güncel piyasa değeri 25 Milyon Euro olan Antony'nin Manchester United'la 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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