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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

Transfer döneminin bitmesine saatler kala Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-lacivertlilerin bu transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Antony ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 12:57 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 13:37
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıkları sürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

Sarı-lacivertliler, rakibini yenerek Süper Lig'deki yenilmezlik serisini devam ettirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

Öte yandan Fenerbahçe'de transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

Bu yaz teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Saint-Maximin, En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Manchester United'dan Antony'yi de transfer etmek istiyordu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

KALMAYI TERCİH ETTİ

ESPN'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin teklifine rağmen, Antony Manchester United'da kalmak istediği için bu transfer gerçekleşmedi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

Avrupa'da transfer dönemi çoktan kapandı, Türkiye'de de kapanmasına saatler kaldığı için artık takımlar transfer hamlelerini devre arasını düşünerek yapacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

Bu doğrultuda Hollanda basınından Antony ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

AJAX ANTONY İÇİN DEVREDE

voetbal24'te yer alan habere göre, Ajax eski yıldızı Antony'yi yeniden transfer etmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

Haberde; Hollanda devinin 2022'de 95 milyon Euro'ya gönderdiği sambacı için devre arasında teklif yapacağı vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

Ayrıca haberde Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın da Antony'ye Fenerbahçe kadar net olmasa da yakın zamanda ilgi gösterdiği yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

24 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Manchester United formasıyla sadece 1 dakika süre bulabildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

Güncel piyasa değeri 25 Milyon Euro olan Antony'nin Manchester United'la 2027 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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