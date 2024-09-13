TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin Antony çıkmazı! Eski takımı da devreye girdi

Bu yaz teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda Saint-Maximin, En-Nesyri ve Sofyan Amrabat gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, Manchester United'dan Antony'yi de transfer etmek istiyordu.

KALMAYI TERCİH ETTİ ESPN'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin teklifine rağmen, Antony Manchester United'da kalmak istediği için bu transfer gerçekleşmedi.