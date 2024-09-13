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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 14:38
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Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 15 Eylül Pazar günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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