Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! Sosyal medyayı salladı
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler transferi sosyal medyadan duyurken, ezeli rakibi Galatasaray'a da flaş bir göndermede bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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"Koordinatları verdik. Kostic Kadıköy'de" başlıklı videoda Oğuz Aydın ve Sofyan Amrabat detayları da dikkat çekti.
Ayrıca videoda, birçok sayıda gazete manşetleri de yer aldı.
Dusan Tadic'in Filip Kostic'e Kadıköy'ün koordinatlarını ilettiği videoda, "Doğru zamanda, kalplerinin tam ortasından söküp aldık" ifadeleri yer aldı.
İŞTE O VİDEO:
Koordinatları verdik. ✅— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 9, 2024
Kostic Kadıköy'de! 😎 pic.twitter.com/hdQFlDgg0D
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