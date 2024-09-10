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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! Sosyal medyayı salladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Juventus forması giyen Filip Kostic'i kadrosuna kattı. Sarı lacivertliler transferi sosyal medyadan duyurken, ezeli rakibi Galatasaray'a da flaş bir göndermede bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Eylül 2024 Salı 10:46
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! Sosyal medyayı salladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak Filip Kostic'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! Sosyal medyayı salladı

Sarı-lacivertli ekip, bu transferi yayınladığı bir videoyla duyurdu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! Sosyal medyayı salladı

Fenerbahçe, Sırp yıldızın transferi sonrası ezeli rakibi Galatasaray'a göndermede bulundu.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! Sosyal medyayı salladı

"Koordinatları verdik. Kostic Kadıköy'de" başlıklı videoda Oğuz Aydın ve Sofyan Amrabat detayları da dikkat çekti.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! Sosyal medyayı salladı

Ayrıca videoda, birçok sayıda gazete manşetleri de yer aldı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme! Sosyal medyayı salladı

Dusan Tadic'in Filip Kostic'e Kadıköy'ün koordinatlarını ilettiği videoda, "Doğru zamanda, kalplerinin tam ortasından söküp aldık" ifadeleri yer aldı.

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