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Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler kısa süre önce ezeli rakibi Galatasaray'ın yapmış olduğu Victor Osimhen transferi için büyük bir misilleme yapmaya hazırlanıyor. Kanarya, Barcelona'nın o yıldızı için transferde devreye girdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2024 Cuma 19:15
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Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalar hız kazandı.

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

Sarı lacivertli idareciler transfer tahtası kapanana kadar en az 1 takviye daha yapmayı planlıyor.

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

Kanarya'nın özellikle fırsat transferi kovaladığı ifade edilmişti.

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

Bu konuyu doğrular nitelikle flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

İspanyol basını; Fenerbahçe'nin, Barcelona'nın yıldızı Ansu Fati'yi kadrosuna katmak için devreye girdiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Elnacional'den derlediği habere göre; Fenerbahçe, Türkiye'de transfer piyasası henüz sona ermediği için Victor Osimhen'in Napoli'den Galatasaray'a kiralanması gibi sürprize imza atabilir.

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

Bunun yanı sıra Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in de Ansu Fati'yi kadroda düşünmediği vurgulandı.

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

Bu durumun sarı lacivertliler için önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapıldı.

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

Sakatlıktan yeni dönen 21 yaşındaki genç yıldızın rekabetçi ritminin olmadığı ve uzun zamandır maç oynamadığı bildirildi.

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

Ancak Fenerbahçe'nin, İspanyol futbolcuya şans vermeye istekli olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

MOURINHO ÇOK İSTİYOR!

Jose Mourinho'nun, Ansu Fati'yi yeniden eski günlerine kavuşturabileceği ve hücum bölgesi için mükemmel bir takviye olabileceğine inandığı kaydedildi.

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

Bu nedenle yönetimin bir girişimde bulunup, Barça ile görüşmelere başlamayı planladığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

Ansu Fati'nin yıllık ücretinin ise 12 milyon Euro olduğu ve takımdan ayrılmasının Barcelona için bir kayıp oluşturmayacağı yazıldı.

Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme! Barcelona'nın yıldızını alacaklar

BARÇA'DAN 30 MİLYON EURO TALEBİ!

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Ansu Fati'nin bonservisi için 15 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı ancak Barcelona'nın 30 milyon Euro talep ettiği belirtildi.

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