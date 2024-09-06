Fenerbahçe'den Victor Osimhen transferine büyük misilleme!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler kısa süre önce ezeli rakibi Galatasaray'ın yapmış olduğu Victor Osimhen transferi için büyük bir misilleme yapmaya hazırlanıyor. Kanarya, Barcelona'nın o yıldızı için transferde devreye girdi. İşte detaylar...
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Bu konuyu doğrular nitelikle flaş bir gelişme yaşandı.
İspanyol basını; Fenerbahçe'nin, Barcelona'nın yıldızı Ansu Fati'yi kadrosuna katmak için devreye girdiğini duyurdu.
İşte ayrıntılar...
aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Elnacional'den derlediği habere göre; Fenerbahçe, Türkiye'de transfer piyasası henüz sona ermediği için Victor Osimhen'in Napoli'den Galatasaray'a kiralanması gibi sürprize imza atabilir.
Bunun yanı sıra Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'in de Ansu Fati'yi kadroda düşünmediği vurgulandı.
Bu durumun sarı lacivertliler için önemli bir fırsat olduğuna vurgu yapıldı.
Sakatlıktan yeni dönen 21 yaşındaki genç yıldızın rekabetçi ritminin olmadığı ve uzun zamandır maç oynamadığı bildirildi.
Ancak Fenerbahçe'nin, İspanyol futbolcuya şans vermeye istekli olduğu ifade edildi.
MOURINHO ÇOK İSTİYOR!
Jose Mourinho'nun, Ansu Fati'yi yeniden eski günlerine kavuşturabileceği ve hücum bölgesi için mükemmel bir takviye olabileceğine inandığı kaydedildi.
Bu nedenle yönetimin bir girişimde bulunup, Barça ile görüşmelere başlamayı planladığı öğrenildi.
Ansu Fati'nin yıllık ücretinin ise 12 milyon Euro olduğu ve takımdan ayrılmasının Barcelona için bir kayıp oluşturmayacağı yazıldı.
BARÇA'DAN 30 MİLYON EURO TALEBİ!
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Ansu Fati'nin bonservisi için 15 milyon Euro'luk bir teklif sunacağı ancak Barcelona'nın 30 milyon Euro talep ettiği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Fati'nin, Barcelona ile olan kontratı 2027 yılında bitecek.
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