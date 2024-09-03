Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek
Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine günler kala sevilen oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun yerini doldurmak için görüşmeler gerçekleştiriyor. Avrupa Ligi kadrosuna yetişmesi için operasyonda ivme kazanan sarı lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu iddia edilen iki sürpriz isim var. İşte o oyuncular... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)
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İşte Mourinho'nun kadroya katması ve Ferdi Kadıoğlu'ndan boşalan pozisyonda oynatması beklenen iki isim...
Ben Chilwell
27 yaşındaki İngiliz sol bek, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyiyor.
Fenerbahçe yönetiminin haftalık 200 bin Pound kazanan Chilwell için Chelsea'ya "maaşını yarı yarıya ödeyelim" teklifini yaptığı ve İngiliz ekibinin bunu kabul ettiği belirtildi.
Ayrıca The Telegraph'ın haberine göre önümüzdeki günlerde karar verecek Chilwell'in Fenerbahçe'yi seçmemesi halinde kariyerinde ciddi bir aksama gerçekleşecek.
Haberde transferi gerçekleşmemesi halinde takımdan uzakta antrenman yapmaya devam edeceği ve Ocak transfer dönemine kadar sahalarda boy gösteremeyeceği belirtiliyor.
Archie Brown
22 yaşındaki oyuncu, Belçika ekiplerinden Gent'te sol bek pozisyonunda görev alıyor.
Ben Chilwell'de sorun çıkması halinde Gent'in yıldızı için tüm imkanların seferber edilmesi planlanıyor.
Piyasa değeri 5 milyon Euro olan İngiliz oyuncu, Gent forması ile geçen sezon 44 maçta görev aldı ve 4 asist yaptı.
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