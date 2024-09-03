Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek

Fenerbahçe, transfer döneminin bitmesine günler kala sevilen oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun yerini doldurmak için görüşmeler gerçekleştiriyor. Avrupa Ligi kadrosuna yetişmesi için operasyonda ivme kazanan sarı lacivertlilerin anlaşmaya yakın olduğu iddia edilen iki sürpriz isim var. İşte o oyuncular... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 19:30
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile başladı ve şuan 10 puan ile liderlik koltuğunda. Bu sezon özellikle sarı lacivertli taraftarların dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'dan beklentileri olan şampiyonluk dolayısıyla yönetim kolları sıvadı.

Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek

Ferdi Kadıoğlu'nı İngiliz ekibi Brighton'a yolculayan Fenerbahçe'de sol bek arayışları devam etmekteydi. Kulübün sevilen oyuncudan elde ettiği 30 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya yapacağı takviyeler merakla bekleniyordu.

Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek

Süper Lig devi, aylardır görüşme halinde olduğu Faslı oyuncu Sofyan Amrabat'ı taraftarlara müjdelemesinin ardından sol bek için yarım kalan görüşmelere yöneldi.

Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek

İşte Mourinho'nun kadroya katması ve Ferdi Kadıoğlu'ndan boşalan pozisyonda oynatması beklenen iki isim...

Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek

Ben Chilwell

27 yaşındaki İngiliz sol bek, Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyiyor.

Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek

Fenerbahçe yönetiminin haftalık 200 bin Pound kazanan Chilwell için Chelsea'ya "maaşını yarı yarıya ödeyelim" teklifini yaptığı ve İngiliz ekibinin bunu kabul ettiği belirtildi.

Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek

Ayrıca The Telegraph'ın haberine göre önümüzdeki günlerde karar verecek Chilwell'in Fenerbahçe'yi seçmemesi halinde kariyerinde ciddi bir aksama gerçekleşecek.

Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek

Haberde transferi gerçekleşmemesi halinde takımdan uzakta antrenman yapmaya devam edeceği ve Ocak transfer dönemine kadar sahalarda boy gösteremeyeceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek

Archie Brown

22 yaşındaki oyuncu, Belçika ekiplerinden Gent'te sol bek pozisyonunda görev alıyor.

Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek

Ben Chilwell'de sorun çıkması halinde Gent'in yıldızı için tüm imkanların seferber edilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan İngiliz oyuncu, Gent forması ile geçen sezon 44 maçta görev aldı ve 4 asist yaptı.

G.Saray'dan Osimhen sonrası bir bomba daha!
Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi!
DİĞER
Son dakika haberi: Fatih Terim için bomba iddia! Kerem Aktürkoğlu ile yeniden mi buluşuyor?
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor! Ankara'da önemli görüşme! Başkan Erdoğan davet etmişti | Hedef 15 milyar dolarlık ticaret
Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 6 isim kadro dışı
Buruk'tan flaş Osimhen kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den sol bek atağı! Fenerbahçe'den sol bek atağı! 19:29
UEFA İSİM LİSTESİ 2024-2025 UEFA İSİM LİSTESİ 2024-2025 19:06
A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına devam etti A Milli Futbol Takımı, Galler maçı hazırlıklarına devam etti 18:45
Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi! Mario Beşiktaş için İstanbul'a geldi! 17:57
Doğan'dan Güneş açıklaması Doğan'dan Güneş açıklaması 17:41
Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'de Ömer Faruk Beyaz Başakşehir'de 17:34
Daha Eski
Yusuf Özdemir, A Milli Takım'a davet edildi! Yusuf Özdemir, A Milli Takım'a davet edildi! 16:11
Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 6 isim kadro dışı Mourinho neşteri vurdu! F.Bahçe'de 6 isim kadro dışı 15:56
Kerem Aktürkoğlu: Kupalar kazanacağız! Kerem Aktürkoğlu: Kupalar kazanacağız! 15:56
Barış Alper'den Kerem'e veda Barış Alper'den Kerem'e veda 15:53
Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi! Trabzonspor’da 5. Şenol Güneş dönemi! 15:44
Türkiye Kupası'nda ilk eşleşmeler belli oldu! Türkiye Kupası'nda ilk eşleşmeler belli oldu! 15:23