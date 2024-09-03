Fenerbahçe'den sol bek atağı! İki oyuncudan biri gelecek

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e 3 galibiyet ve 1 beraberlik ile başladı ve şuan 10 puan ile liderlik koltuğunda. Bu sezon özellikle sarı lacivertli taraftarların dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'dan beklentileri olan şampiyonluk dolayısıyla yönetim kolları sıvadı.