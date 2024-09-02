TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya'da takımdan ayrılacak isimlerden biriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde o ismin yeni adresinin büyük ölçüde netleştiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Bu doğrultuda flaş bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'nin 2 yıl önce Marsilya'dan 5.23 milyon Euro'ya transfer ettiği Luan Peres beklentilerin altında kalmıştı.
Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı da bulamayan deneyimli stoperin ayrılığı an meselesi.
Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Luan Peres'e Süper Lig'den talipler olsa da oyuncunun ülkesine döneceği bildirildi.
Ntvspor'un Brezilya basınından derlediği haberde, 30 yaşındaki stoperin Vasco da Gama ile görüştüğü aktarıldı.
Haber detayında "Rio ekibi, Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Luan Peres'i kadrosuna katmaya çok yakın" ifadeleri dikkat çekti.
Brezilyalı futbolcunun bu hafta Rio de Janeiro'ya gelmesinin beklendiği kaydedildi.
30 yaşındaki Luan Peres, Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına girdi.
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