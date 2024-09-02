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TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor. Bu doğrultuda Kanarya'da takımdan ayrılacak isimlerden biriyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde o ismin yeni adresinin büyük ölçüde netleştiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 15:14
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TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...

Sarı lacivertliler kadrosuna katmak istediği futbolcular için temaslarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...

Kanarya'da gelecek oyuncuların yanı sıra gidecek isimler de büyük merak konusu.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...

Bu doğrultuda flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...

Fenerbahçe'nin 2 yıl önce Marsilya'dan 5.23 milyon Euro'ya transfer ettiği Luan Peres beklentilerin altında kalmıştı.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...

Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle düzenli forma şansı da bulamayan deneyimli stoperin ayrılığı an meselesi.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...

Fenerbahçe'de gözden çıkarılan Luan Peres'e Süper Lig'den talipler olsa da oyuncunun ülkesine döneceği bildirildi.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...

Ntvspor'un Brezilya basınından derlediği haberde, 30 yaşındaki stoperin Vasco da Gama ile görüştüğü aktarıldı.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...

Haber detayında "Rio ekibi, Fenerbahçe'nin defans oyuncusu Luan Peres'i kadrosuna katmaya çok yakın" ifadeleri dikkat çekti.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...

Brezilyalı futbolcunun bu hafta Rio de Janeiro'ya gelmesinin beklendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: İşte Fenerbahçeli o ismin yeni adresi! Büyük beklentilerle gelmişti...

30 yaşındaki Luan Peres, Fenerbahçe ile sözleşmesinin son yılına girdi.

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