FENERBAHÇE HABERLERİ - Dusan Tadic: Kolay maç olmadı!

Fenerbahçe'de attığı 2 golle maça damga vuran Dusan Tadic Alanyaspor galibiyeti sonrası konuştu.

TADIC'İN SÖZLERİ

Dusan Tadic: "Türkler'in 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak istiyorum. Maçla alakalı olarak şunları söyleyebilirim; bence kolay bir maç olmadı. Rakibimiz de iyi bir iş çıkardı, futbol oynamaya çalıştılar. Açıkçası ikinci yarıya bakacak olursak pozisyonlar ürettiler, gol de atabilirlerdi. İkinci golü bulmamız önemliydi. Maç sonrasında kolaylaştı. Defansif olarak iyi iş yaptık, alanlar fırsatlar vermedik. Hocamız devre arasında daha fazla pozisyon bulabileceğimizi söyledi. Bunlar düzeltmemiz gereken şeyler."

"RAKİP KALECİYLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ"

"Adana Demirspor maçındaki golüm aklıma gelmedi, farklı bir gol attım. Kaleci hocamız Sandro Zufic, rakip kaleciyle ilgili çok iyi bilgiler verdi. Maçtan önce söyledi, videolarını gösterdi, rakip kalecinin öne çıktığını anlattı. Karşı karşıya pozisyonda aşırtma denedim, oldu. Tüm teknik heyete hakkını vermek gerekiyor. Bizi maça en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyorlar. Bunlar takım için çok önemli." ifadelerini kullandı.