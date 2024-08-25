Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerin transfer döneminin başından bu yana ilgisi olduğu Ansu Fati konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim Jose Mourinho'nun da istediği oyuncu için temasları olmuştu. Bu noktada Barcelona oyuncu için kararını verdi. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 10:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte takviyeleri tek tek açıklayan Fenerbahçe'de, flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...

Büyük bir yapılanmaya giden sarı-lacivertliler, Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda ilerleyen yönetimin, Barcelona'dan Ansu Fati için girişimlere başladığı belirtilmişti.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...

21 yaşındaki sol kanat konusunda İspanyol basını, Barcelona'nın verdiği kararı açıkladı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...

ANSU FATI BARÇA'DA KALIYOR!

Relevo'da yer alan ve aspor.com.tr'den Göksel Taşaova'nın derlediği habere göre; teknik direktör Hansi Flick'in güvenini kazanan 21 yaşındaki yıldız, takımdan ayrılmayacak.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...

Premier Lig ekibi Brighton'ın genç ismi istediği ve Katalan devinin verdiği sürenin dolduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...

Ayrıca oyuncuyla Marsilya, Sevilla ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...

Geçtiğimiz sezon Brighton'a kiralanan Ansu Fati, burada 30 maça çıktı ve 4 gol - 1 asistlik performans sergileyerek 1.041 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...

ANSU FATI KİMDİR?

Ansu Fati, 31 Ekim 2002'de Gine Bissau'nun Bissau kentinde dünyaya geldi. Futbola Sevilla altyapısında başladı.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...

2012 yazında Barcelona altyapısına transfer olan Fati, tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi ve A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...

Katalan deviyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...

G.Saray'a sol kanat müjdesi!
Torreira ile ilgili gündemi sarsacak iddia! Ocak ayında...
DİĞER
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve transfer bitti! Beşiktaş yeni yıldızına kavuşuyor: İşte bonservis bedeli ve imza günü…
Cumhur İttifakı'ndan Ahlat çıkarması! Başkan Erdoğan ve Devlet Bahçeli bir araya gelecek | Kabine 21 yıl sonra Ankara dışında toplanıyor
PSG'den F.Bahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve G.Saray...
Muslera'nın MR sonucu açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman? Bandırmaspor - Çorum FK maçı ne zaman? 10:50
Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi... Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi... 10:49
Antalyaspor - Hatayspor maçı yayın bilgileri! Antalyaspor - Hatayspor maçı yayın bilgileri! 10:41
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı yayın bilgileri! 10:08
Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! Beşiktaş'tan Necip Uysal kararı! 09:56
PSG'den F.Bahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve G.Saray... PSG'den F.Bahçe'ye dev transfer! Beşiktaş ve G.Saray... 09:52
Daha Eski
Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı yayın bilgileri! Kasımpaşa - Adana Demirspor maçı yayın bilgileri! 09:50
25 Ağustos Pazar bugün kimin maçı var? 25 Ağustos Pazar bugün kimin maçı var? 09:36
Muslera'nın MR sonucu açıklandı! Muslera'nın MR sonucu açıklandı! 09:13
Christoph Daum vefat etti Christoph Daum vefat etti 02:11
Christoph Daum'dan acı haber! Christoph Daum'dan acı haber! 02:11
Ankara'da kazanan Ümraniye! Ankara'da kazanan Ümraniye! 00:04