TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe peşindeydi! Barcelona kararını verdi...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Sarı-lacivertlilerin transfer döneminin başından bu yana ilgisi olduğu Ansu Fati konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim Jose Mourinho'nun da istediği oyuncu için temasları olmuştu. Bu noktada Barcelona oyuncu için kararını verdi. FB SPOR HABERLERİ
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21 yaşındaki sol kanat konusunda İspanyol basını, Barcelona'nın verdiği kararı açıkladı. İşte detaylar...
ANSU FATI BARÇA'DA KALIYOR!
Relevo'da yer alan ve aspor.com.tr'den Göksel Taşaova'nın derlediği habere göre; teknik direktör Hansi Flick'in güvenini kazanan 21 yaşındaki yıldız, takımdan ayrılmayacak.
Premier Lig ekibi Brighton'ın genç ismi istediği ve Katalan devinin verdiği sürenin dolduğu belirtildi.
Ayrıca oyuncuyla Marsilya, Sevilla ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Brighton'a kiralanan Ansu Fati, burada 30 maça çıktı ve 4 gol - 1 asistlik performans sergileyerek 1.041 dakika sahada kaldı.
ANSU FATI KİMDİR?
Ansu Fati, 31 Ekim 2002'de Gine Bissau'nun Bissau kentinde dünyaya geldi. Futbola Sevilla altyapısında başladı.
2012 yazında Barcelona altyapısına transfer olan Fati, tüm alt yaş kategorilerinde forma giydi ve A takıma yükseldi.
Katalan deviyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon Euro...
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