TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim
Rotasyonlu kadro kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor. Sarı lacivertli yönetim kadrosunu güçlendirmek için 3 ismi gündemine aldı. İşte Fenerbahçe'nin orta saha operasyonu... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Yönetim rakamı düşürmek için pazarlık halinde. Sarı-lacivertliler, 8 milyon Euro artı bonuslarla yaptığı teklifini revize edip 10 milyona çıkardı ve Boca'nın yanıtını bekliyor.
Medina'nın da Fenerbahçe'ye gelmek istemesi yönetimin elini güçlendiriyor.
Ülke basınında ise Medina'nın sözleşmesindeki özel maddeyle ilgili detaylar da verildi.
Transfer dönemi içindeki serbest kalma bedeli 15 milyon dolar'ken, sonraki süreçte rakamın 20 milyon dolara çıkacağı aktarıldı.
Federasyonun transferin kapanış tarihini 31 Ağustos'a ertelediğini kulüplere bildirdiği belirtildi.
Fenerbahçe de bir an önce transferi noktalamak için tüm şartlarını zorluyor.
RABİOT'TA DEVLERLE KAPIŞMA
Rabiot'ta da büyük bir transfer yarışı var. Fenerbahçe, dev kulüplerle Fransız yıldızın transferi için kapışıyor.
Yönetimin, Rabiot için yıllık 6 milyon euro'luk cazip bir teklifte bulunmasının yanı sıra Mourinho faktörünü de pazarlıklarda büyük bir koz olarak kullandığı öğrenildi.
Yönetimin, Rabiot için yıllık 6 milyon euro'luk cazip bir teklifte bulunmasının yanı sıra Mourinho faktörünü de pazarlıklarda büyük bir koz olarak kullandığı öğrenildi.
Adaylar arasında maliyeti en uygun isim olarak Fiorentina'da kontratının son yılındaki Amrabat öne çıkıyor.
M.United'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Faslı yıldız, teklife sıcak bakarken, kulüp tarafında pazarlıkların olumlu ilerlediği bildirildi. Fenerbahçe, listesindeki 3 yıldızdan birisini kadrosuna katmak için tüm şartlarını zorluyor.
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