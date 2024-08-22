TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

RABİOT'TA DEVLERLE KAPIŞMA

Rabiot'ta da büyük bir transfer yarışı var. Fenerbahçe, dev kulüplerle Fransız yıldızın transferi için kapışıyor. Yönetimin, Rabiot için yıllık 6 milyon euro'luk cazip bir teklifte bulunmasının yanı sıra Mourinho faktörünü de pazarlıklarda büyük bir koz olarak kullandığı öğrenildi.