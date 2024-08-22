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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

Rotasyonlu kadro kurmak için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor. Sarı lacivertli yönetim kadrosunu güçlendirmek için 3 ismi gündemine aldı. İşte Fenerbahçe'nin orta saha operasyonu... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

Fenerbahçe'nin transferde en önemli hedefi orta saha. Sarı-lacivertlilerin gündeminde 3 yıldız var.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

Boca Juniors'tan Medina, Fiorentina'dan Amrabat ve Juventus'tan ayrılan bonservisi elindeki Rabiot.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

Arjantin devi, 22 yaşındaki futbolcu için 13 milyon 500 bin euro talep ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

Yönetim rakamı düşürmek için pazarlık halinde. Sarı-lacivertliler, 8 milyon Euro artı bonuslarla yaptığı teklifini revize edip 10 milyona çıkardı ve Boca'nın yanıtını bekliyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

Medina'nın da Fenerbahçe'ye gelmek istemesi yönetimin elini güçlendiriyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

Ülke basınında ise Medina'nın sözleşmesindeki özel maddeyle ilgili detaylar da verildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

Transfer dönemi içindeki serbest kalma bedeli 15 milyon dolar'ken, sonraki süreçte rakamın 20 milyon dolara çıkacağı aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

Federasyonun transferin kapanış tarihini 31 Ağustos'a ertelediğini kulüplere bildirdiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

Fenerbahçe de bir an önce transferi noktalamak için tüm şartlarını zorluyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

RABİOT'TA DEVLERLE KAPIŞMA
Rabiot'ta da büyük bir transfer yarışı var. Fenerbahçe, dev kulüplerle Fransız yıldızın transferi için kapışıyor.

Yönetimin, Rabiot için yıllık 6 milyon euro'luk cazip bir teklifte bulunmasının yanı sıra Mourinho faktörünü de pazarlıklarda büyük bir koz olarak kullandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

Yönetimin, Rabiot için yıllık 6 milyon euro'luk cazip bir teklifte bulunmasının yanı sıra Mourinho faktörünü de pazarlıklarda büyük bir koz olarak kullandığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

Adaylar arasında maliyeti en uygun isim olarak Fiorentina'da kontratının son yılındaki Amrabat öne çıkıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den orta saha operasyonu! İşte gündemindeki 3 isim

M.United'ın satın alma opsiyonunu kullanmadığı Faslı yıldız, teklife sıcak bakarken, kulüp tarafında pazarlıkların olumlu ilerlediği bildirildi. Fenerbahçe, listesindeki 3 yıldızdan birisini kadrosuna katmak için tüm şartlarını zorluyor.

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