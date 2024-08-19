Usta yazardan flaş sözler! "Fenerbahçe başkanlık makamı hiç bu kadar yara almamıştı"
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saha kenarında düşürüldüğü anlar gündem oldu. Sabah Gazetesi yazarları, Gürsel Aksel Stadı'nda yaşanan olaylarla ilgili dikkat çeken ifadelerde bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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"F.BAHÇE BAŞKANINA BU ŞEKİLDE DAVRANILMAZ"
Göztepe taraftarının tepki göstermesi de haklı değil. Fenerbahçe başkanına bu şekilde davranılmaz. Bana göre iki taraf da hatalı. Ayrıca Ali Koç'un bu tavrından bence Fenerbahçeli futbolcular da olumsuz etkilendi. 2-0 önde içeri girmiş, moralli takım, her şey normal giderken başkanın sahada yaşadıklarını futbolcular film seyreder gibi izliyor.
Ne olduğunu anlayamıyorlar ve konsantrasyonları bozuluyor. Ali Bey keşke olayları yönetme konusunda kendini öne atacağına yöneticilerini gönderip, taraftarın yaşadığı sıkıntıları çözseydi ve dediğimiz gibi Göztepeli yöneticilerden yardım alsaydı.
ÖMER ÜRÜNDÜL: SANKİ SPOR MÜSABAKASI DEĞİL GERİLİM FİLMİ VAR
Cumartesi gecesi ne yazık ki İzmir'de görmek istemediğimiz olaylardan bir tanesi meydana geldi. Futbolu bir türlü oyun olarak kabul edemiyoruz. Sanki spor müsabakası yerine bir gerilim filmi oynanıyor. Ve ne acıdır ki bunları bir türlü engelleyemiyoruz. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un, sahaya girmesi doğru değil… Haksızlığa uğrayan taraftarlarını sakinleştirmek için böyle bir girişimde bulunmuş ama yaptığı şey doğal olarak talimatlara aykırı.
Bana göre en önemli olan, oradaki şiddet olayı… Bir kulüp başkanına, akredite kartlı bir görev sorumlusunun fiziki müdahalede bulunması asla kabul edilemez. Bu tip olaylardaki polisiye cezalar caydırıcı olmadığından herkes kendini kabadayı görüyor. Yaptıkları hareket de yanlarına kâr kalıyor. Bu olayların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz.
MURAT ÖZBOSTAN: F.BAHÇE BAŞKANLIK MAKAMI HİÇ BU KADAR YARA ALMAMIŞTI!
Fenerbahçe başkanlık makamı son 6 yılda çok yara aldı... Sayın Ali Koç, "Türk futboluna huzur, mutluluk, barış getireceğim" diyerek yola çıkmıştı ama bugün gelinen noktanın dramatik olduğu bir gerçek. Fenerbahçe Başkanı'nın, Göztepe 2-0 gerideyken, sosyal medyada rakibin iptal edilen golü büyük tartışma yaratmışken, sahaya inip Göztepe taraftarının önünden yürüyüp Fenerbahçe kısmına gitmesinin açıklanabilecek bir tarafı yok!
Bir başkanın taraftarın hakkını, hukukunu savunması kadar doğal bir şey olamaz. Normal şartlarda iki yöntem deneyebilirdi:
1- Bir yöneticisini yollayıp, olayın ne olduğunun detaylarını öğrenebilirdi.
2- Tribüne gideceğine saha dışında kalanların yanına gidilir, emniyet kuvvetleri ile konuşulup onları içeri aldırabilirdi. Siz, Göztepe taraftarının tepki göstereceğini bilmiyor musunuz? Sonra da istenmeyen olaylar yaşanıyor.
Bir görevlinin, bir kulüp başkanını iteklemesinin ise kabul edilebilir bir tarafı yok. En ağır cezası neyse almalı. Devletin polisi zor durumda kaldı, onlarca su atıldı. Altı üstü bir futbol maçı. Fenerbahçe başkanlık makamının bu hallere düşmemesi lazım. Kulübün hakkı-hukuku böyle korunmaz.
Geçmişte onlarca hata yaptınız, hâlâ yapmaya devam ediyorsunuz. Mourinho'ya, Okan Buruk sahaya 4 metre girdi diye bilgi veriyorsunuz, basın toplantısında açıklama yaptırıyorsunuz, siz kendiniz sahanın içine giriyorsunuz. Bunu nasıl açıklayacağız... Türk futbolundaki bütün önemli olayların başrolünde Ali Koç'un olması bir tesadüf mü yoksa şanssızlık mı açıkçası artık bunu merak ediyorum. Herkese geçmiş olsun.
GÜRCAN BİLGİÇ: TARAFTARIN İSYANINA ÇARE İÇİN SAHAYA İNDİ
Federasyon diyor ki; "Bir kulüp başkanı sahaya inmemeliydi ama geçmiş olsun"… Ali Koç neden sahaya indi, bunu sormuyorlar. F.Bahçe'nin başkanı durup dururken, takımı galipken, sahada sıkıntı yokken neden sahaya insin?
İzmir Emniyeti maça gelen taraftarları, maç başladıktan hatta devre bittikten sonra alıyor stada. Üstelik maç öncesindeki güvenlik prosedürlerinin hepsi tamamlanmasına rağmen.
"İZMİR'DE GÜVENLİĞİ SAĞLAMASI GEREKENLER GÖREVLERİNİ YAPMIYOR"
F.Bahçe Başkanı, taraftarın isyanına çare arıyor, iki yöneticisini gönderiyor; biber gazı yiyorlar, duymamazlıktan geliniyor ve son çare kendisi müdahale etmek zorunda kalıyor.
Yanlış başlayıp, devam eden bir süreç. Trabzon'da da sahanın içinde tek üniformalı polis yoktu. Bu kez İzmir'de güvenliği sağlaması gerekenler görevlerini yapmıyor. Saha içindeki saldırı daha vahim. Yapan serbest bırakılıyor.
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