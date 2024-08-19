Usta yazardan flaş sözler! "Fenerbahçe başkanlık makamı hiç bu kadar yara almamıştı"

Bana göre en önemli olan, oradaki şiddet olayı… Bir kulüp başkanına, akredite kartlı bir görev sorumlusunun fiziki müdahalede bulunması asla kabul edilemez. Bu tip olaylardaki polisiye cezalar caydırıcı olmadığından herkes kendini kabadayı görüyor. Yaptıkları hareket de yanlarına kâr kalıyor. Bu olayların bir daha tekrarlanmamasını temenni ediyoruz.