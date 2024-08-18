Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

İkinci devrede ağır yükü taşıyan Szymanski ve İsmail'in de yorulmasıyla Göztepe baskı uygulamaya başladı. Ama farkı bire indiren gole kadar Mourinho oyuna müdahale etmedi.

Sonradan iki hamle yaptı. Ama Fenerbahçe baskıdan kurtulamadı. Uzatmanın son dakikasında da skora denge geldi ve iki önemli puan kaybedildi.