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Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmana konuk olduğu Göztepe ile 2-0 öne geçtiği maçta uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kalarak 2 puanı İzmir'de bıraktı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Göztepe - Fenerbahçe maçını köşesinde değerlendirdi. İşte o yazı... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 09:13
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Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Gürsel Aksel Stadı'nda kozlarını paylaştı.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı maçta üstünlüğünü koruyamadı ve uzatma dakikalarında yediği golle 2-2 berabere kaldı.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe'nin gollerini 45+3. dakikada Edin Dzeko (p) ve 45+7. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

Göztepe'nin golleriyse 68. dakikada Koray Günter ve 90+5. dakikada Romulo kaydetti.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 4'e yükseltirken, ikinci maçından da galibiyet alamayan Göztepe, puanını 2'ye çıkardı.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

Usta yazar Ömer Üründül, Sabah Gazetesi'ndek köşesinde Göztepe - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi. İşte o yazı...

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

ÖMER ÜRÜNDÜL - FENERBAHÇE BASKIDAN KURTULAMADI

"Deneyimli ve kariyerli teknik direktör Mourinho'nun dün gece ilk 11'de ve sonrasında yaptığı hataları anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. 3 gün önce Lille ile 120 dakika müthiş bir mücadele vermişsin, bilhassa İsmail ve Szymanski inanılmaz mücadeleleriyle ciddi fiziki tahribata uğramışlar.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

Üstelik büyük seyirci avantajına sahip bir takımla, aşırı sıcak ve nemde deplasman oynuyorsun. Ve maça fizik olarak hazır olmayan 4 forvetle başlıyorsun. Bütün yükü yine İsmail'le Szymanski çekiyor.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

Çok etkili rakibe geçiş oyunu şansı vermiyorsun ama üretemiyorsun da. Sonra sahneye En-Nesyri çıkıyor. Önce verdiği güzel pasla takımına penaltı kazandırıyor. Kısa süre sonra da kendisine has kafa vuruşlarından biriyle farkı ikiye çıkarıyor.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

İkinci devrede ağır yükü taşıyan Szymanski ve İsmail'in de yorulmasıyla Göztepe baskı uygulamaya başladı. Ama farkı bire indiren gole kadar Mourinho oyuna müdahale etmedi.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

Sonradan iki hamle yaptı. Ama Fenerbahçe baskıdan kurtulamadı. Uzatmanın son dakikasında da skora denge geldi ve iki önemli puan kaybedildi.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

Bunun dışındaki genel görüşlerim şöyle; En-Nesyri çok önemli bir santrfor. Önemli özelliklere sahip, fizik açıdan hazır hale gelince takımın en önemli silahı olur. Maximin de önemli bir kanat forveti. Ama etkili girişimlerini dün gece çok seyrek yapabildi, etkili değildi.

Ömer Üründül Göztepe - Fenerbahçe maçını yorumladı

Hakemin birtakım olaylar yaşanırken ikinci yarı oyunu başlatmaması lazımdı. Bu çok büyük bir hataydı. Bir kulüp başkanının saha içinde darp edilmesi gerçekten kabul edilecek bir durum değil. Bu işler nereye gidiyor?

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