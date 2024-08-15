TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş İrfan Can Kahveci kararı! Önümüzdeki hafta...
Fenerbahçe'de son dönemin en formda futbolcusu olan İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetim, yıldız oyuncu hakkında önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Öte yandan yönetim iç transferde de kolları sıvamış durumda.
Bu doğrultuda transfer durumu en çok merak edilen oyunculardan biri de İrfan Can Kahveci'ydi.
Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 46 maçta 18 gol, 12 asist kaydederek her iki değerde de çift haneyi gören İrfan Can Kahveci, hırslı ve mücadeleci futboluyla taraftarın desteğini almış durumda.
Yönetim, 2020-21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı ve 4.5 yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek olan milli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.
Sarı lacivertlilerin, yıldız isimle nikah tazelemek için çalışmalara başladığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, Sevilla'dan gelen teklifi reddeden 29 yaşındaki sağ kanat için 3 yıllık yeni kontrat düşünülüyor.
20 milyon TL kazanan başarılı futbolcunun maaşı ikiyle çarpılacak ve 40 milyon TL teklif edilecek.
Önümüzdeki hafta görüşmelerin startı verilecek.
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