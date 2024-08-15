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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş İrfan Can Kahveci kararı! Önümüzdeki hafta...

Fenerbahçe'de son dönemin en formda futbolcusu olan İrfan Can Kahveci hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetim, yıldız oyuncu hakkında önemli bir karar aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 11:44
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş İrfan Can Kahveci kararı! Önümüzdeki hafta...

Fenerbahçe'de, Lille maçının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş İrfan Can Kahveci kararı! Önümüzdeki hafta...

Sarı lacivertlilerde ayrılacak futbolcular sonrası transferde önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş İrfan Can Kahveci kararı! Önümüzdeki hafta...

Kanarya'da özellikle Ferdi Kadıoğlu'nun vedasının ardından sürpriz hamleler gelebilir.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş İrfan Can Kahveci kararı! Önümüzdeki hafta...

Öte yandan yönetim iç transferde de kolları sıvamış durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş İrfan Can Kahveci kararı! Önümüzdeki hafta...

Bu doğrultuda transfer durumu en çok merak edilen oyunculardan biri de İrfan Can Kahveci'ydi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş İrfan Can Kahveci kararı! Önümüzdeki hafta...

Fenerbahçe formasıyla geçen sezon 46 maçta 18 gol, 12 asist kaydederek her iki değerde de çift haneyi gören İrfan Can Kahveci, hırslı ve mücadeleci futboluyla taraftarın desteğini almış durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş İrfan Can Kahveci kararı! Önümüzdeki hafta...

Yönetim, 2020-21 sezonunun devre arasında Başakşehir'den kadrosuna kattığı ve 4.5 yıllık sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitecek olan milli futbolcuyla ilgili flaş bir karar aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş İrfan Can Kahveci kararı! Önümüzdeki hafta...

Sarı lacivertlilerin, yıldız isimle nikah tazelemek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş İrfan Can Kahveci kararı! Önümüzdeki hafta...

Sabah'ın haberine göre, Sevilla'dan gelen teklifi reddeden 29 yaşındaki sağ kanat için 3 yıllık yeni kontrat düşünülüyor.

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