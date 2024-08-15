MİRROR: "Bu yenilgi Mourinho'nun bir yıl daha Avrupa Ligi futboluyla yetinmek zorunda kalacağı anlamına geliyor çünkü kendisi ve Fenerbahçe takımı erken hayal kırıklığına uğradı. Özel Biri'nin karardan dolayı üzgün olduğu açıktı ve bunu maç bitiminde kendi üslubuyla dile getirdi."

MAİS FUTEBOL: ''Mourinho son dakikalarda acı çekiyor ve Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin dışında kalıyor. Portekizli teknik adam Avrupa Ligi'ne düştü.''

RECORD: ''Mourinho'nun F.Bahçe'si uzatmalarda soğuk suyla karşılaşıp Avrupa Ligi'ne düştü.''

KİCKER: "İlk acı yenilgi: Mourinho, Fener'le Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdı. Lille'e karşı oldukça dramatik şekilde elendiler."

AS: "Mourinho Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Jose Mourinho Fenerbahçe'deki ilk hedeflerinden birinde başarısız oldu. Avrupa Ligi'nde mücadele edecekler."

KOOORA: "Ölümcül bir senaryo. Mourinho'nun Fenerbahçe'si Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı. Mou, takımını Devler Ligi'ne taşıyamadı."

FİLGOAL: "Mourinho'nun ilk başarısızlığı. Fenerbahçe, Lille tarafından Şampiyonlar Ligi'nin dışında bırakıldı."

DAİLY MAİL: "Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si, 10 kişilik Lille'e elendikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Mou, şimdi Manchester United ile karşı karşıya gelebilir."