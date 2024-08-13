Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye PSG'den müjde!

Fenerbahçe'nin orta sahasını güçlendirmek için transfer listesine aldığı İspanyol ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. PSG ile oyuncu için görüştükleri biliniyordu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 11:29
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye PSG'den müjde!

Fenerbahçe'de Lille maçının hazırlıkları devam ederken, transfer süreci de tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye PSG'den müjde!

Sarı lacivertlilerin son olarak çok sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıkmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye PSG'den müjde!

PSG'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Soler'i renklerine bağlamak için Fenerbahçe'nin Paris ekibi ile bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyordu.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye PSG'den müjde!

Bütün bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlileri mutlu edecek haber Fransız medyasından geldi:

Le Parisien'ın haberine göre Soler, PSG'nin kadrosunda düşünülmüyor!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye PSG'den müjde!

Bu haber ile birlikte taraftarlar, İspanyol oyuncunun transfer görüşmelerinin bir sonuca bağlanmak üzere olduğunu düşünmeye başladılar.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye PSG'den müjde!

Sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden oyuncunun Fenerbahçe dahil bekleyen birçok talibi olduğu biliniyor.

F.Bahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu!
G.Saray'dan 45 milyon Euro'luk transfer! Eski Fenerli geliyor
DİĞER
Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 futbolcusu belli oldu! Ronaldo ve Mbappe'ye fark attılar, Messi listede bile yok
PKK elebaşı Duran Kalkan ve Bese Hozat İsrail'in sözcüsü oldu! MİT'e 'Haniye' iftirası MOSSAD'a alan açma çabası: Talimat Tel Aviv'den mi?
İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım!
İsveçli'ye G.Saray yolu gözüktü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! F.Bahçe'ye Crespo ve Zajc piyangosu! 11:33
Fenerbahçe'ye PSG'den müjde! Fenerbahçe'ye PSG'den müjde! 11:29
Beşiktaş ve G.Saray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız Beşiktaş ve G.Saray'dan dev transfer yarışı! İşte o yıldız 11:04
Fenerbahçe’den 4 transfer birden! Fenerbahçe’den 4 transfer birden! 10:44
Galatasaray, Faslı oyuncuyu kaptırdı! Galatasaray, Faslı oyuncuyu kaptırdı! 10:43
İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! İşte Ferdi Kadıoğlu'nun gitmek istediği takım! 10:14
Daha Eski
İsveçli'ye G.Saray yolu gözüktü! İsveçli'ye G.Saray yolu gözüktü! 10:09
Fenerbahçe - Lille maçı ayrıntıları! Fenerbahçe - Lille maçı ayrıntıları! 10:02
Arda ve Kenan yeni formaları tanıttı! Arda ve Kenan yeni formaları tanıttı! 09:51
G.Saray'da Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'da Ziyech sürprizi! Bunu kimse beklemiyordu 09:47
Rangers - Dynamo Kiev maçı hangi kanalda? Rangers - Dynamo Kiev maçı hangi kanalda? 09:44
FCSB - Sparta Prag maçı hangi kanalda? FCSB - Sparta Prag maçı hangi kanalda? 09:41