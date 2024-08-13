TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye PSG'den müjde!

Bütün bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlileri mutlu edecek haber Fransız medyasından geldi: Le Parisien'ın haberine göre Soler, PSG'nin kadrosunda düşünülmüyor!

Bu haber ile birlikte taraftarlar, İspanyol oyuncunun transfer görüşmelerinin bir sonuca bağlanmak üzere olduğunu düşünmeye başladılar.