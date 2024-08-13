TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'ye PSG'den müjde!

Fenerbahçe'de Lille maçının hazırlıkları devam ederken, transfer süreci de tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlilerin son olarak çok sürpriz bir yıldızın peşinde olduğu ortaya çıkmıştı. PSG'nin 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Carlos Soler'i renklerine bağlamak için Fenerbahçe'nin Paris ekibi ile bir görüşme gerçekleştirdiği biliniyordu. Bütün bu gelişmeler devam ederken sarı lacivertlileri mutlu edecek haber Fransız medyasından geldi: Le Parisien'ın haberine göre Soler, PSG'nin kadrosunda düşünülmüyor! Bu haber ile birlikte taraftarlar, İspanyol oyuncunun transfer görüşmelerinin bir sonuca bağlanmak üzere olduğunu düşünmeye başladılar. Sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar devam eden oyuncunun Fenerbahçe dahil bekleyen birçok talibi olduğu biliniyor.