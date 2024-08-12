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Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme! "Sahaya 4 metre girmesine rağmen..."

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Lille'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermede bulundu. İşte Mourinho'nun sözleri... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 18:34 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 18:38
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Jose Mourinho'dan Okan Buruk'a gönderme! "Sahaya 4 metre girmesine rağmen..."

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Fransız ekibi Lille'i konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi basın toplantısı düzenleyen sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a göndermede bulundu.

İŞTE MOURİNHO'NUN SÖZLERİ:

Çok iyi bildiğim bir şey var ki o da Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahaya 4 metre girmesine rağmen kart görmüyor ama ben kart görmeden 1 metre bile giremiyorum sahaya. Bu kesin bir bilgi mesela. Bu tarz ufak detaylar gördüm ve öğrendim ki Türkiye Ligi'ndeki maçlar çok çetin geçiyor. Bize karşı, Galatasaray'a ve Beşiktaş'a karşı oynayan takımlar iyi mücadele ediyor. Zorlu bir lig burası. Başkanımız bana burada her maçın zor geçtiğini söylemişti. Haklıydı. Dün Beşiktaş'ın maçını da izledim. Gerek Sivasspor gerek Samsunspor iyi takımlar.

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