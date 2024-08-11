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Mustafa Çulcu Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçı sarı lacivertliler, 1-0 kazandı. Fotomaç Gazetesi yazarı Mustafa Çulcu da müsabakayı yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 08:59
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Mustafa Çulcu Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı!

Fenerbahçe sahadaydı ama aklı başka yerdeydi. Bu maçı değil, diğer tarafı düşündükleri belliydi.

Mustafa Çulcu Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı!

Lille maçı akıllarındaydı. Salı günkü rövanş ister istemez etkilemişti.

Mustafa Çulcu Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı!

O nedenle Fenerbahçe adına mental olarak, fiziksel olarak rölantide oynadıkları bir müsabaka diyebiliriz.

Mustafa Çulcu Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı!

Adana Demirspor ise Fenerbahçe'yi eşleşmelerle zorlamaya çalıştı.

Mustafa Çulcu Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı!

Özellikle Edin Dzeko'nun attığı gol gelene kadar Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi kanatlara doğru zorladı ve merkezi kalabalık tuttu.

Mustafa Çulcu Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı!

5'li savunma yaptılar. Dolayısıyla rakibi ceza sahası dışına itmeye çalıştılar.

Mustafa Çulcu Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı!

Dzeko'nun kaydettiği golden sonra ise oyun biraz daha büyük alana yayıldı. Dar alandan, tek kaleden, yarım sahadan çıktı; geniş alana yayılmaya başladı.

Mustafa Çulcu Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı!

Genel tabloda baktığımızda Adana Demirspor ile Fenerbahçeli oyuncular arasındaki eşleşmeler esnasında sindirmeyle durdurma, tutarak çekerek durdurma ve zamanı öldürme çabaları vardı.

Mustafa Çulcu Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı!

Adana Demirspor skor 0-0 iken tempoyu düşürme, tempoyu ağırlaştırma çabaları içine girdi ister istemez...

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