Mustafa Çulcu Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan maçı sarı lacivertliler, 1-0 kazandı. Fotomaç Gazetesi yazarı Mustafa Çulcu da müsabakayı yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Adana Demirspor ise Fenerbahçe'yi eşleşmelerle zorlamaya çalıştı.
Özellikle Edin Dzeko'nun attığı gol gelene kadar Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi kanatlara doğru zorladı ve merkezi kalabalık tuttu.
5'li savunma yaptılar. Dolayısıyla rakibi ceza sahası dışına itmeye çalıştılar.
Dzeko'nun kaydettiği golden sonra ise oyun biraz daha büyük alana yayıldı. Dar alandan, tek kaleden, yarım sahadan çıktı; geniş alana yayılmaya başladı.
Genel tabloda baktığımızda Adana Demirspor ile Fenerbahçeli oyuncular arasındaki eşleşmeler esnasında sindirmeyle durdurma, tutarak çekerek durdurma ve zamanı öldürme çabaları vardı.
Adana Demirspor skor 0-0 iken tempoyu düşürme, tempoyu ağırlaştırma çabaları içine girdi ister istemez...
Oyunu rölantide tutalım, buradan bir puanla dönelim mantığı vardı Adana Demirspor'da.
Ancak bu fayda etmedi. Saint Maximin'in şık asisti ve Dzeko'nun golü maçı çözdü.
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