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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında Adana Demirspor'u konuk ediyor. Jose Mourinho'nun öğrencileri sahadan galibiyetle ayrılarak yeni sezona moralli başlamak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 22:00 Güncelleme Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 22:10
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Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Fenerbahçe yeni sezonun ilk maçında Kadıköy'de, Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Jose Mourinho'nun öğrencileri sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI 11'LERİ:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Deniz, Manev, Semih, Gravillon, Jose, Milad, Maestro, Michut, Tayfun, Yusuf Sarı, Barasi

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı TSİ 21.45'te başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

KADIKÖY'DE 21. RANDEVU

F.Bahçe, Adana Demirspor'la Kadıköy'de 20 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi ekip 14 defa kazanırken, yalnızca 2 maçta Adana temsilcisi gülen taraf oldu. Taraflar 4 mücadelede ise eşitlikle sahadan ayrıldı.

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