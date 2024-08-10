Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | F.Bahçe - A. Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in yeni sezonunda ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Kadıköy'de Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak. Mert Hakan
Yandaş, İrfan Can Eğribayat ve Fred'in çeşitli sebeplerle forma giyemeyeceği maçta Kanarya'nın hedefi sezona güzel başlamak için 3 puanı hanesine yazdırmak olacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2024 Cumartesi 10:03
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE | F.Bahçe - A. Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. Fenerbahçe, ilk maçında evinde Adana Demirspor'u ağırlayacak. Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde sezonun ilk maçına çıkacak olan sarı-lacivertliler, 3 eksikle oynayacak. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fenerbahçe: Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Krunic, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko

Adana Demirspor: Yılmaz, Gravillon, Semih, Manev, Yusuf, Maestro,Michut, Mohammadi, Nourani, Ali Yavuz, Nongoh

MOURINHO İLE START VERİLDİ

Mutlak şampiyonluk hedefleyen F.Bahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho'yla yeni sezonun startını bugün Adana Demirspor karşısında yapıyor. Avrupa'da yoluna devam eden sarı-lacivertlilerde hedef; bugün sahadan üç puanla ayrılarak hem sezona zaferle giriş yapmak hem de Lille rövanşı öncesinde moral bulmak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını

Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

KANARYA 3 EKSİK

Kanarya, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek. Lugano maçında sakatlanan Fred de bugün takımını yalnız bırakacak.

MAXIMIN İLK 11'DE

Teknik direktör Jose Mourinho, oyuncularından mutlak galibiyet isterken, sezonun ilk maçlarının her zaman zor olduğunun da altını çizdi. Portekizli çalıştırıcının, "Sezona iyi başlamak, galibiyetle başlamak her zaman moral motivasyonu yükseltir" dediği öğrenildi. 5 yeni ismi kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun Lille ile oynanan ilk karşılaşmada olduğu gibi yeni transferlerden Saint-Maximin'i ilk 11'de görevlendireceği belirtildi.

KADIKÖY'DE 21. RANDEVU

F.Bahçe, Adana Demirspor'la Kadıköy'de 20 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda ev sahibi ekip 14 defa kazanırken, yalnızca 2 maçta Adana temsilcisi gülen taraf oldu. Taraflar 4 mücadelede ise eşitlikle sahadan ayrıldı.

F.Bahçe'ye 2.5 milyon Euro'luk piyango! Transfer resmileşiyor
REKLAM
DİĞER
Rus mankenin Bodrum sefası! Daria Konolova Türkbükü’ne hayran kaldı!
Ateşkes beklerken katliam | İsrail ordusu Gazze'de okula saldırı düzenledi! En az 100 Filistinli hayatını kaybetti
Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri!
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş çalım!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico Madrid - Juventus maçı saat kaçta? Atletico Madrid - Juventus maçı saat kaçta? 10:47
Arsenal - Lyon maçı saat kaçta? Arsenal - Lyon maçı saat kaçta? 10:43
Liverpool - Sevilla maçı saat kaçta? Liverpool - Sevilla maçı saat kaçta? 10:29
Fırtına ligi Sivas'ta açıyor! Fırtına ligi Sivas'ta açıyor! 10:15
Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı detayları! Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı detayları! 10:03
G.Saray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir G.Saray'da Icardi depremi! Serbest kalabilir 09:54
Daha Eski
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş çalım! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş çalım! 09:44
Ankaragücü - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Şanlıurfaspor maçı saat kaçta? 09:19
Beşiktaş yeni sezona Samsun'da başlıyor! Beşiktaş yeni sezona Samsun'da başlıyor! 09:19
Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri! Ömer Üründül'den Okan Buruk'a flaş eleştiri! 09:16
Fatih Karagümrük - Amed FK maçı saat kaçta? Fatih Karagümrük - Amed FK maçı saat kaçta? 09:16
Boluspor - Iğdır FK maçı saat kaçta? Boluspor - Iğdır FK maçı saat kaçta? 09:12