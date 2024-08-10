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Bright Osayi-Samuel: Başardığımız için mutluyuz

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2024 Pazar 00:41
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Bright Osayi-Samuel: Başardığımız için mutluyuz

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BRIGHT OSAYI-SAMUEL'İN AÇIKLAMALARI:

Bana göre sezona galibiyetle başlamak çok önemliydi. Başardığımız için mutluyuz. Zor bir maçtı ama iyi bir performans ortaya koyduk. Kalemizde gol görmeden kazandık. Amacımız bir sonraki maça odaklanmak.

Daha çok oynadıkça, hocamın istediği şeylere daha çok odaklanacağım. Antrenmanda yapacağımız pratikler ve maçlarla beraber hocamın istediği şeyleri yerine getirebileceğimi düşünüyorum.

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