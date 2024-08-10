Alexander Djiku: Lille'e karşı da böyle olmalıyız

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerde Alexander Djiku dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE DJIKU'NUN AÇIKLAMALARI:

İyi bir maç çıkardık, rakip kalede çok fazla şans yakaladık ve kalemizde az şans verdik. Sezonun ilk maçları hep zordur, şimdi dinlenip Lille maçına hazırlanacağız. Lille maçında da böyle oynamalıyız. Blokları bozmamalıyız, defansif anlamda disiplinli kalmalıyız. Bugün olduğu gibi Lille'e karşı da çok şans yaratmalıyız.