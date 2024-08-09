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Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor'u ağırlayacak. Sarı lacivertliler lige iyi bir başlangıçla girmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Jose Mourinho ise Adana Demirspor müsabakası öncesi muhtemel 11'ini belirledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2024 Cuma 11:10
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Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü Adana Demirspor'u konuk edecek.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Yeni sezona Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında kazanarak lige iyi başlamayı hedefliyor.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

SARI-LACİVERTLİLERDE 3 EKSİK

Fenerbahçe, Adana Demirspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertlilerde geçen sezondan cezaları bulunan Mert Hakan Yandaş ile İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertlilerin önemli isimlerinden Fred de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

ŞU ANA KADAR 5 TRANSFER YAPILDI

Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde şu ana dek 5 ismi kadrosuna kattı.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Ali Koç ve yönetimleri döneminde sezon başında en sessiz transfer sürecini yaşayan Fenerbahçe, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Saint Allan-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadroya ilave etti.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, Umut Nayir, Serdar Dursun ve Michy Batshuayi ile de yollarını ayırdı.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

KADRODA 16 YABANCI

Fenerbahçe, sezon öncesinde şu anda kadrosunda 16 yabancı futbolcu bulunduruyor.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertlilerin 14 yabancı hakkının tanındığı yeni sezon öncesinde kadrosundaki isimler şöyle:

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Alexander Djiku (Gana), Allan Saint-Maximin (Fransa), Bright Osayi-Samuel (Nijerya), Dominik Livakovic (Hırvatistan), Dusan Tadic (Sırbistan), Edin Dzeko (Bosna Hersek), Fred Rodrigues (Brezilya), Jayden Oosterwolde (Hollanda), Luan Peres (Brezilya), Miguel Crespo (Portekiz), Miha Zajc (Slovenya), Rade Krunic (Bosna Hersek), Rodrigo Becao (Brezilya), Ryan Kent (İngiltere), Sebastian Szymanski (Polonya), Youssef En-Nesyri (Fas)

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

HÜCUM HATTI DEĞİŞTİ

Fenerbahçe, yeni sezon yapılanması kapsamında transferde önceliği hücum hattına verdi.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda, hücumun kanatları ve santrforda değişikliğe gitti.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Fenerbahçe, söz konusu süreçte kenarlara Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin takviyelerini yaparken, gol yollarında da hızlı davrandı.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Santrfor bölgesinden alternatif oyuncuları Michy Batshuayi, Serdar Dursun ve Umut Nayir ile yollarını ayıran yönetim, bu bölgeyi Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun ile güçlendirdi.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

SON 5 SEZONDAKİ İLK HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe, son 5 sezonda ilk hafta maçlarında başarılı bir grafik ortaya koydu.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Söz konusu dönemde 3 maçı iç sahada, 2 maçı ise deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, bu mücadelelerde 4 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

2019-2020 sezonunda evinde Gaziantep FK'yi 5-0 yenen Fenerbahçe, 2020-2021 sezonunda ise deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 ile geçti.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

2021-2022 sezonuna deplasmanda 1-0'lık Adana Demirspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, son 5 sezondaki tek puan kaybını ise 2022-2023 sezonunda evinde Ümraniyespor ile 3-3 berabere kalarak yaşadı. Fenerbahçe, geçtiğimiz sezona ise taraftarı önünde 2-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle girmişti.

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

Öte yandan Fenerbahçe'de, Adana Demirspor maçının muhtemel 11'i belli oldu. İşte ayrıntılar...

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

LIVAKOVIC

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

OSAYI

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

DJIKU

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

ÇAĞLAR

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

OOSTERWOLDE

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

İSMAİL YÜKSEK

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

FERDİ KADIOĞLU

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

SZYMANSKI

Mourinho'dan flaş En-Nesyri kararı! İşte Fenerbahçe'nin Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i

İRFAN CAN

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