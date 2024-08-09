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En kötü derece 10'unculuk
Süper Lig'de 67'nci sezon bugün başlıyor. Fenerbahçe ise lig tarihinde 2196 maçta 1262 galibiyet elde etti ve en fazla kazanan takım konumunda. Sarı- lacivertlilerin ligdeki en kötü derecesi 10'unculuk. En farklı galibiyetlerini 8-1'le Samsunspor ile Kayserispor, 7-0'la da Denizlispor (2 kez), Kardemir Karabükspor, Şekerspor, Kayserispor ve Hacettepe karşısında aldı. Sarı-lacivertliler, en farklı yenilgilerini ise 6-1'le Aydınspor, 5-0'la da Galatasaray karşısında yaşadı.
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