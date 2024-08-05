TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi!
Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat için temaslarını hızlandırdı. Bu doğrultuda transfer için yoğun uğraş veren sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Çünkü oyuncunun 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Fenerbahçe çift haneli rakamlara bu yüzden çıkmak istemiyor.
Takvim'in haberine göre, İtalyan ekibi ise Fenerbahçe ile yaptığı pazarlıklarda 18 milyon Euro'ya kadar düştü.
Arada ciddi bir fark olsa da Fenerbahçe yapacağı pazarlıklarla makası daraltmak ve transferi bitirmeyi planlıyor.
Sarı-Lacivertliler'in, Sofyan Amrabat'a ise 4 sezondan 4 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öne sürüldü.
Amrabat geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Manchester United'da 30 maça çıktı.
27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.
Bilindiği gibi 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Galatasaray'ın gündemine de gelmişti.
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