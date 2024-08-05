TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi!

Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Fiorentina ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Sofyan Amrabat için pazarlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da çok istediği yıldız futbolcu için girişimlerini hızlandıran Sarı-Lacivertliler bu transferi 10 milyon Euro'nun altında bir ücretle tamamlamak istiyor.