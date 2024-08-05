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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi!

Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat için temaslarını hızlandırdı. Bu doğrultuda transfer için yoğun uğraş veren sarı lacivertlilere müjdeli bir haber geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi!

Fenerbahçe'de orta saha transferi için büyük hareketlilik yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi!

Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibi Fiorentina ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Sofyan Amrabat için pazarlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da çok istediği yıldız futbolcu için girişimlerini hızlandıran Sarı-Lacivertliler bu transferi 10 milyon Euro'nun altında bir ücretle tamamlamak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi!

Çünkü oyuncunun 1 yıllık sözleşmesi kaldı. Fenerbahçe çift haneli rakamlara bu yüzden çıkmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi!

Takvim'in haberine göre, İtalyan ekibi ise Fenerbahçe ile yaptığı pazarlıklarda 18 milyon Euro'ya kadar düştü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi!

Arada ciddi bir fark olsa da Fenerbahçe yapacağı pazarlıklarla makası daraltmak ve transferi bitirmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi!

Sarı-Lacivertliler'in, Sofyan Amrabat'a ise 4 sezondan 4 milyon Euro garanti ücret teklif ettiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi!

Amrabat geçen sezon kiralık olarak formasını giydiği Manchester United'da 30 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'ye Amrabat müjdesi!

27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

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