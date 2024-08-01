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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet transfer dönemine de damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Cimbom'un uzun süredir kadrosuna katmak istediği o yıldız için Fenerbahçe devreye girdi. İşte haberin tüm ayrıntıları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2024 Perşembe 10:56
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Lugano ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

İlk maçı 4-3 kazanan temsilcimiz, bu mücadeleden de 2-1 galibiyetle ayrıldı ve toplam 6-4'lük skorla bir üst tura yükselen taraf oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

F.Bahçe'ye galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Sebastian Szymanski kaydederken; İsviçre ekibinin tek golü ise Mohamed Belhadj'dan geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Bu sonucun ardından 3. tura yükselen Kanarya, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille ile eşleşti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Mücadele sonrası konuşan teknik direktör Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Portekizli çalıştırıcı, "Atmosfer çok güzeldi. Sadece bir negatif konu vardı. Bir oyuncuya bazı tepkiler oldu. Bu tarz tepkiler olduğu zaman bu tarz tepkilerin hepimize yapıldığını hissediyoruz.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Ben her maçı kazanmak istemiyorum. Ben tur atlamak istiyorum. Maç 1-1 bitmiş olsaydı da mutlu olurdum. Fred, ne kadar uzak kalacak henüz bilmiyoruz, göreceğiz." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Orta sahasını güçlendirmek isteyen F.Bahçe, Brezilyalı yıldızın sakatlığıyla birlikte temaslarını hızlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

ÖNCELİK AYRILIKLARDA

Bu kapsamda sarı-lacivertliler, orta saha bölgesinde gelecek planlamalarında yer almayan isimlerle yollarını ayıracak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Miguel Crespo, Miha Zajc ve etkili performans gösteremeyen Rade Krunic'e, uygun teklifler gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Sarı-lacivertliler böylelikle hem maaş bütçesinde hem de yabancı kontenjanında yer açmış olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

F.Bahçe şu ana dek Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Bu transferler için sarı-lacivertlilerin kasasından 47.5 milyon Euro (yaklaşık 1.7 milyar TL) çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Buna karşın Kanarya bonservis geliri olarak sadece Umut Nayir'den 400 bin Euro (yaklaşık 1.45 milyon TL) gelir elde etti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Orta saha bölgesine yıldız bir isim transfer etmek isteyen F.Bahçeli kurmaylar, ezeli rakibi Galatasaray'ın istediği oyuncuya kancayı taktı. İşte detaylar...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

F.BAHÇE'DEN RABIOT BOMBASI!

Fenerbahçe, bonservisi elinde olan ve G.Saray'ın da temasta olduğu Adrien Rabiot için devreye girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldıza G.Saray'ın teklifinden daha yüksek bir maaş teklif ettiği kaydedildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Geçtiğimiz günlerde Cimbom'un 29 yaşındaki oyuncuya imza parası ve 3 yıllık maaş toplamı 30 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

F.Bahçe bu transferi bitirerek hem orta sahasına yıldız bir isim katmak hem de transfer çalımı atmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

ADRIEN RABIOT KİMDİR?

Adrien Rabiot, 3 Nisan 1995'te Fransa'nın Saint-Maurice kentinde dünyaya geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Futbola Creteil Jugend altyapısında başladı ve sırasıyla Mancester City, Pau FC U19, PSG U17 ve U19 takımlarında forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

2012 yazında ise Paris Saint-Germain'de A takıma yükseldi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

2019 yılına kadar Fransız ekibinde top koşturan Rabiot, bu tarihte Juventus'a transfer oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...

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