TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray çok istiyordu! O yıldızı Fenerbahçe kapıyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabet transfer dönemine de damga vurmaya devam ediyor. Son olarak Cimbom'un uzun süredir kadrosuna katmak istediği o yıldız için Fenerbahçe devreye girdi. İşte haberin tüm ayrıntıları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Bu sonucun ardından 3. tura yükselen Kanarya, Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille ile eşleşti.
Mücadele sonrası konuşan teknik direktör Jose Mourinho, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Portekizli çalıştırıcı, "Atmosfer çok güzeldi. Sadece bir negatif konu vardı. Bir oyuncuya bazı tepkiler oldu. Bu tarz tepkiler olduğu zaman bu tarz tepkilerin hepimize yapıldığını hissediyoruz.
Ben her maçı kazanmak istemiyorum. Ben tur atlamak istiyorum. Maç 1-1 bitmiş olsaydı da mutlu olurdum. Fred, ne kadar uzak kalacak henüz bilmiyoruz, göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen F.Bahçe, Brezilyalı yıldızın sakatlığıyla birlikte temaslarını hızlandırdı.
ÖNCELİK AYRILIKLARDA
Bu kapsamda sarı-lacivertliler, orta saha bölgesinde gelecek planlamalarında yer almayan isimlerle yollarını ayıracak.
Miguel Crespo, Miha Zajc ve etkili performans gösteremeyen Rade Krunic'e, uygun teklifler gelmesi halinde kolaylık sağlanacak.
Sarı-lacivertliler böylelikle hem maaş bütçesinde hem de yabancı kontenjanında yer açmış olacak.
F.Bahçe şu ana dek Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi kadrosuna kattı.
Bu transferler için sarı-lacivertlilerin kasasından 47.5 milyon Euro (yaklaşık 1.7 milyar TL) çıktı.
Buna karşın Kanarya bonservis geliri olarak sadece Umut Nayir'den 400 bin Euro (yaklaşık 1.45 milyon TL) gelir elde etti.
Orta saha bölgesine yıldız bir isim transfer etmek isteyen F.Bahçeli kurmaylar, ezeli rakibi Galatasaray'ın istediği oyuncuya kancayı taktı. İşte detaylar...
F.BAHÇE'DEN RABIOT BOMBASI!
Fenerbahçe, bonservisi elinde olan ve G.Saray'ın da temasta olduğu Adrien Rabiot için devreye girdi.
Sarı-lacivertlilerin Fransız yıldıza G.Saray'ın teklifinden daha yüksek bir maaş teklif ettiği kaydedildi.
Geçtiğimiz günlerde Cimbom'un 29 yaşındaki oyuncuya imza parası ve 3 yıllık maaş toplamı 30 milyon Euro teklif ettiği iddia edilmişti.
F.Bahçe bu transferi bitirerek hem orta sahasına yıldız bir isim katmak hem de transfer çalımı atmak istiyor.
ADRIEN RABIOT KİMDİR?
Adrien Rabiot, 3 Nisan 1995'te Fransa'nın Saint-Maurice kentinde dünyaya geldi.
Futbola Creteil Jugend altyapısında başladı ve sırasıyla Mancester City, Pau FC U19, PSG U17 ve U19 takımlarında forma giydi.
2012 yazında ise Paris Saint-Germain'de A takıma yükseldi.
2019 yılına kadar Fransız ekibinde top koşturan Rabiot, bu tarihte Juventus'a transfer oldu.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...
DİĞER