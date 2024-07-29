TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devreye girdi!
Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha bölgesi için Palmeiras forması giyen Richard Rios ile temas halindeydi. Ancak Fenerbahçe, sarı kırmızılıların gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
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Palmeiras, Galatasaray'ın 16 milyon Euro'luk teklifini bekletmeye almıştı.
Brezilya kulübünün oyuncuyu 20 milyon Euro'dan daha az bir rakama bırakmak istemediği ve iki kulübü birbirine kırdırma yoluna gittiği öğrenildi.
Bu sezon Brezilya ekibiyle 31 maçta boy gösteren yıldız futbolcu 2 gol, 1 asiste imza attı. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan Rios, Copa America'da şov yapmıştı.
RICHARD RIOS KİMDİR?
Richard Rios, 2 Haziran 2000'de Kolombiya'nın Vegachi kentinde dünyaya geldi. Futbola Flamengo altyapısında başladı.
2021'de A takıma yükselen Rios, 2022 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından Guarani'ye imza attı.
Burada yaklaşık 1 yıl forma giydikten sonra 2023 Mart'ta 1.38 milyon Euro bonservis bedeliyle Palmeiras'ın yolunu tuttu.
Kulübüyle 2026 Aralık'a kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise 10 milyon Euro...
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