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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devreye girdi!

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, orta saha bölgesi için Palmeiras forması giyen Richard Rios ile temas halindeydi. Ancak Fenerbahçe, sarı kırmızılıların gündeminde yer alan 24 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devreye girdi!

Portekizli çalıştırıcısı Jose Mourinho'nun isteğiyle Fred'in yanına bir orta saha arayan Fenerbahçe transferde Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devreye girdi!

Sarı-Lacivertliler'in Galatasaray'ın bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ve kulübü Palmeiras'a 16 milyon Euro'luk resmi teklifte bulunduğu Kolombiyalı orta saha Richard Rios için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devreye girdi!

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki oyuncu içinse bonuslarla birlikte 20 milyon Euro verebileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devreye girdi!

Palmeiras, Galatasaray'ın 16 milyon Euro'luk teklifini bekletmeye almıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devreye girdi!

Brezilya kulübünün oyuncuyu 20 milyon Euro'dan daha az bir rakama bırakmak istemediği ve iki kulübü birbirine kırdırma yoluna gittiği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devreye girdi!

Bu sezon Brezilya ekibiyle 31 maçta boy gösteren yıldız futbolcu 2 gol, 1 asiste imza attı. Kulübüyle 2 yıl daha kontratı bulunan Rios, Copa America'da şov yapmıştı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devreye girdi!

RICHARD RIOS KİMDİR?

Richard Rios, 2 Haziran 2000'de Kolombiya'nın Vegachi kentinde dünyaya geldi. Futbola Flamengo altyapısında başladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devreye girdi!

2021'de A takıma yükselen Rios, 2022 yazında sözleşmesinin bitmesinin ardından Guarani'ye imza attı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'ın gözdesi için Fenerbahçe devreye girdi!

Burada yaklaşık 1 yıl forma giydikten sonra 2023 Mart'ta 1.38 milyon Euro bonservis bedeliyle Palmeiras'ın yolunu tuttu.

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