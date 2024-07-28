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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Emre Mor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekibi, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2024 Pazar 09:26
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, dünya çapında ses getiren bir hamleye imza attı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Sözleşmesi sona eren İsmail Kartal ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Kanarya, Portekizli teknik adamla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'de Mourinho döneminin resmen başlamasıyla birlikte transferlerini bir bir açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferinin başındaysa Youssef En-Nesyri geliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Kanarya, yılan hikayesine dönen En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Faslı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Sarı-lacivertliler bu transfer için İspanyol ekibine 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Youssef-En Nesyri transferiyle birlikte forvet transferini bitiren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Sportif Direktör Mario Branco, En-Nesyri'nin imza töreninde "Transferlerimizin yüzde 95'ini bitirdik" ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek futbolcular da merak ediliyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimlerle vedalaşacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimler, Süper Lig kulüplerinin gözdesi oldu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Bu isimlerden biri de Emre Mor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

EYÜPSPOR EMRE MOR'U İSTİYOR

27 yaşındaki oyuncuyu, Eyüpspor'un istediği belirtildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor, 2023/24 sezonunda 21 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

27 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!

Emre'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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