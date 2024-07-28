FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Emre Mor'a sürpriz talip!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Emre Mor ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig ekibi, 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de Mourinho döneminin resmen başlamasıyla birlikte transferlerini bir bir açıkladı.
Çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlayan sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferinin başındaysa Youssef En-Nesyri geliyor.
Kanarya, yılan hikayesine dönen En-Nesyri transferinde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, Sevilla forması giyen Faslı golcüyle 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler bu transfer için İspanyol ekibine 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı.
Youssef-En Nesyri transferiyle birlikte forvet transferini bitiren Fenerbahçe'de çalışmalar tam gaz devam ediyor.
Sportif Direktör Mario Branco, En-Nesyri'nin imza töreninde "Transferlerimizin yüzde 95'ini bitirdik" ifadelerini kullanmıştı.
Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek futbolcular da merak ediliyor.
Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun takımda düşünmediği isimlerle vedalaşacak.
Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimler, Süper Lig kulüplerinin gözdesi oldu.
Bu isimlerden biri de Emre Mor...
EYÜPSPOR EMRE MOR'U İSTİYOR
27 yaşındaki oyuncuyu, Eyüpspor'un istediği belirtildi.
Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Fatih Karagümrük forması giyen Emre Mor, 2023/24 sezonunda 21 maçta süre aldı.
27 yaşındaki kanat oyuncusu, 1 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Emre'nin sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeriyse 2 milyon Euro.
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