FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi uzun uğraşlar sonucu renklerine bağladı. 27 yaşındaki forvetin sarı-lacivertli takıma transferi büyük ses getirirken, İspanyol basını En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Fenerbahçe, şu ana kadar tam 7 futbolcuyla sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferiye Youssef En-Nesyri oldu.
Jose Mourinho'nun forvet listesinin ilk sırasında yer alan Faslı golcü, uzun uğraşlar sonrası Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Roma ve Al-Qadsiah'ın da gündeminde olan 27 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, En-Nesyri transferi için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.
SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ
Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.
Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.
24 YIL SONRA REKOR KIRILDI
Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon Euro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı.
Türk futbolunda En-Nesyri ve Jardel'in ardından en yüksek bonservisli isimler olarak 15'er milyon Euro ile Fenerbahçe'nin geride kalan sezon kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu devre arasında transfer ettiği İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo bulunuyor.
Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladığı Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
İspanyol basını, En-Nesyri transferiyle ilgili çarpıcı bir detayı açıkladı.
SONRAKİ SATIŞTAN %10 PAY SEVILLA'NIN
Vamos Mi Sevilla kaynaklı haberde, İspanyol ekibinin Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'den başka bir takıma transfer olması halinde sonraki satıştan %10 pay hakkına sahip olduğu belirtildi.
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