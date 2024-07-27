FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.

Türk futbolunda En-Nesyri ve Jardel'in ardından en yüksek bonservisli isimler olarak 15'er milyon Euro ile Fenerbahçe'nin geride kalan sezon kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu devre arasında transfer ettiği İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo bulunuyor.