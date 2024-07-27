Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun ısrarla istediği Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yi uzun uğraşlar sonucu renklerine bağladı. 27 yaşındaki forvetin sarı-lacivertli takıma transferi büyük ses getirirken, İspanyol basını En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçeği açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 11:04
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminin en hızlı takımlarından biri olarak dikkat çekti.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

Kanarya, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından transfer bombalarını tek tek patlattı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

Fenerbahçe, şu ana kadar tam 7 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferiye Youssef En-Nesyri oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

Jose Mourinho'nun forvet listesinin ilk sırasında yer alan Faslı golcü, uzun uğraşlar sonrası Fenerbahçe'ye transfer oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

Roma ve Al-Qadsiah'ın da gündeminde olan 27 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

Sarı-lacivertliler, En-Nesyri transferi için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ

Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

24 YIL SONRA REKOR KIRILDI

Galatasaray'ın 2000 yılında Portekiz ekibi Porto'dan 17 milyon Euro bonservis bedelle transfer ettiği Jardel'in rekoru, 24 yıl sonra kırıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

Türk futbolunda En-Nesyri ve Jardel'in ardından en yüksek bonservisli isimler olarak 15'er milyon Euro ile Fenerbahçe'nin geride kalan sezon kadrosuna kattığı Cengiz Ünder ile Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu devre arasında transfer ettiği İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo bulunuyor.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladığı Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

İspanyol basını, En-Nesyri transferiyle ilgili çarpıcı bir detayı açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ - En-Nesyri ile ilgili bilinmeyen gerçek! Başka bir takıma giderse...

SONRAKİ SATIŞTAN %10 PAY SEVILLA'NIN

Vamos Mi Sevilla kaynaklı haberde, İspanyol ekibinin Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'den başka bir takıma transfer olması halinde sonraki satıştan %10 pay hakkına sahip olduğu belirtildi.

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