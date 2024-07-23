TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Fransızlar duyurdu
Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler Fred'in yanına flaş bir takviye yapmayı planlıyor. Yönetim, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe,şu ana kadar Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.
Orta sahada Fred'in yanına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.
Takvim'in Fransa medyasından Sport.fr'den derlediğihabere göre; Sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Casemiro'nun durumunu takip ediyor.
Manchester United ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Casemiro geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 32 maça çıktı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Casemiro'nun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
Brezilyalı orta sahanın sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
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