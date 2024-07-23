Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Fransızlar duyurdu

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Fransızlar duyurdu

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler Fred'in yanına flaş bir takviye yapmayı planlıyor. Yönetim, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Fransızlar duyurdu

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Fransızlar duyurdu

Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezonda şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Fransızlar duyurdu

Kanarya, şimdiden eksik bölgelerine hamleler yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Fransızlar duyurdu

Fenerbahçe,şu ana kadar Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Fransızlar duyurdu

Orta sahada Fred'in yanına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Fransızlar duyurdu

Takvim'in Fransa medyasından Sport.fr'den derlediğihabere göre; Sarı-lacivertliler, Manchester United forması giyen Casemiro'nun durumunu takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Fransızlar duyurdu

Manchester United ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Casemiro geçtiğimiz sezon İngiliz ekibiyle 32 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Fransızlar duyurdu

Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 5 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den dünya yıldızına kanca! Fransızlar duyurdu

Casemiro'nun güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.

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