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LUGANO FENERBAHÇE: Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano ile kozlarını paylaşacak. Stockhorn Arena'da oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2024 Pazartesi 09:34
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LUGANO FENERBAHÇE: Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu

Lugano - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Lugano - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LUGANO - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lugano - Fenerbahçe maçı 23 Temmuz Salı saat 21:30'da oynanacak. Müsabaka Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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