Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Fenerbahçe, Cenk Tosun ile ilgili yaptığı açıklamada ise tecrübeli golcüyle 2 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

Allan Saint-Maximin ile ilgili yapılan açıklamada ise yıldız ismin 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.