Haberler Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son 1 hafta içinde bombaları patlatan Kanarya; Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Saint-Maximin'i kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertlilerin bu isimlerin yanı sıra gündem yaratacak bir transferin daha peşinde olduğu belirtildi. Yönetimin, eski Galatasaraylı yıldız için devreye girdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 09:59 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 10:18
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Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Sarı kırmızılılar son birkaç haftada yaptığı hamlelerle transferin en hızlı konumuna geçti.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Kanarya transfer dönemini Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile açmıştı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Transferde bir süre sessiz kalan Fenerbahçe, bombaları bir anda patlamayı başardı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Yönetim, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Cenk Tosun ve Al-Ahli'den Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Fenerbahçe, Cenk Tosun ile ilgili yaptığı açıklamada ise tecrübeli golcüyle 2 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Allan Saint-Maximin ile ilgili yapılan açıklamada ise yıldız ismin 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Öte yandan şu ana kadar 5 transfer yapan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Bu transferlerin ise stoper, orta saha ve forvet bölgesine olması bekleniyor.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Bu doğrultuda sarı lacivertli kurmaylar, hedeflenen futbolcularla ilgili çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Fenerbahçe'de yapılacak transfer sayısı ayrılacak isimlere göre de artabilir.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Sarı lacivertlilerin birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak istediği biliniyordu.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Ve bu doğrultuda sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Fenerbahçe'de geçen sezon Udinese'den kadroya katılan Rodrigo Becao ile yolların ayrılabileceği iddia edildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Geçen sezon sık sık sakatlık problemi yaşayan Brezilyalı oyuncunun talipleri olduğu öne sürüldü.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Sarı lacivertlilerin Becao ile yolların ayrılması halinde sürpriz bir ismi listesine eklediği ortaya çıktı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Hatta sarı lacivertlilerin bu transfer için önemli mesafe aldığı bildirildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Kanarya Oğuz Aydın transferinde ezeli rakibine attığı transfer çalımı sonrası bir de Galatasaray'ın eski yıldızını kadrosuna katabilir.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası...

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

F.BAHÇE'DEN MARCAO BOMBASI!

Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen eski Galatasaraylı stoper Marcao için devreye girdiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Sarı lacivertlilerin, 28 yaşındaki savunmacıyı Becao'nun yerine düşündüğü iddia edildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Yönetimin, İspanyol ekibiyle temasa geçtiği ve Marcao konusunda olumlu yanıt olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

A Spor'un haberine göre, Brezilyalı defansın ise yeniden Türkiye'ye dönmeyi çok istediği aktarıldı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Fenerbahçe'nin çok ufak bir bonservis ücretiyle transferi bitirmek istediği iddia edildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Öte yandan transfere teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği bildirildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Sarı lacivertlilerin Marcao transferine dair net gelişmelerin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Bunun yanı sıra Galatasaray'ın da geçtiğimiz günlerde Marcao için nabız yokladığı haberleri basına yansımıştı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Marcao geçen sezon Sevilla'da toplam 10 maçta forma giydi.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Sezon içinde sakatlık problemleriyle uğraşan başarılı oyuncu yer aldığı karşılaşmalarda 1 gol attı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Marcao'nun, Sevilla ile kontratı 2027 yılında sona erecek.

Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi

Marcao kariyerinde Chaves, Athletico-PR ve Rio Ave gibi takımlarda da forma giymişti.

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