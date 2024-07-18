Galatasaray'ın eski yıldızı Fenerbahçe'ye! Transferde yılın sürprizi
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Son 1 hafta içinde bombaları patlatan Kanarya; Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Saint-Maximin'i kadrosuna katmıştı. Sarı lacivertlilerin bu isimlerin yanı sıra gündem yaratacak bir transferin daha peşinde olduğu belirtildi. Yönetimin, eski Galatasaraylı yıldız için devreye girdiği ifade edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 09:59 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 10:18
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Transferde bir süre sessiz kalan Fenerbahçe, bombaları bir anda patlamayı başardı.
Yönetim, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, Beşiktaş ile sözleşmesi biten Cenk Tosun ve Al-Ahli'den Saint-Maximin'i kadrosuna kattı.
Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, Cenk Tosun ile ilgili yaptığı açıklamada ise tecrübeli golcüyle 2 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.
Allan Saint-Maximin ile ilgili yapılan açıklamada ise yıldız ismin 1 yıllığına kiralandığı duyuruldu.
Öte yandan şu ana kadar 5 transfer yapan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi en az 3 takviye daha yapmayı planlıyor.
Bu transferlerin ise stoper, orta saha ve forvet bölgesine olması bekleniyor.
Bu doğrultuda sarı lacivertli kurmaylar, hedeflenen futbolcularla ilgili çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdürüyor.
Fenerbahçe'de yapılacak transfer sayısı ayrılacak isimlere göre de artabilir.
Sarı lacivertlilerin birçok oyuncusuyla yollarını ayırmak istediği biliniyordu.
Ve bu doğrultuda sıcak bir gelişme yaşandı.
Fenerbahçe'de geçen sezon Udinese'den kadroya katılan Rodrigo Becao ile yolların ayrılabileceği iddia edildi.
Geçen sezon sık sık sakatlık problemi yaşayan Brezilyalı oyuncunun talipleri olduğu öne sürüldü.
Sarı lacivertlilerin Becao ile yolların ayrılması halinde sürpriz bir ismi listesine eklediği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldızı gündemine aldığı iddia edildi.
Hatta sarı lacivertlilerin bu transfer için önemli mesafe aldığı bildirildi.
Kanarya Oğuz Aydın transferinde ezeli rakibine attığı transfer çalımı sonrası bir de Galatasaray'ın eski yıldızını kadrosuna katabilir.
İşte Fenerbahçe'nin yeni sezon bombası...
F.BAHÇE'DEN MARCAO BOMBASI!
Fenerbahçe'nin, Sevilla forması giyen eski Galatasaraylı stoper Marcao için devreye girdiği öne sürüldü.
Sarı lacivertlilerin, 28 yaşındaki savunmacıyı Becao'nun yerine düşündüğü iddia edildi.
Yönetimin, İspanyol ekibiyle temasa geçtiği ve Marcao konusunda olumlu yanıt olduğu ileri sürüldü.
A Spor'un haberine göre, Brezilyalı defansın ise yeniden Türkiye'ye dönmeyi çok istediği aktarıldı.
Fenerbahçe'nin çok ufak bir bonservis ücretiyle transferi bitirmek istediği iddia edildi.
Öte yandan transfere teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği bildirildi.
Sarı lacivertlilerin Marcao transferine dair net gelişmelerin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
Bunun yanı sıra Galatasaray'ın da geçtiğimiz günlerde Marcao için nabız yokladığı haberleri basına yansımıştı.
Marcao geçen sezon Sevilla'da toplam 10 maçta forma giydi.
Sezon içinde sakatlık problemleriyle uğraşan başarılı oyuncu yer aldığı karşılaşmalarda 1 gol attı.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Marcao'nun, Sevilla ile kontratı 2027 yılında sona erecek.
Marcao kariyerinde Chaves, Athletico-PR ve Rio Ave gibi takımlarda da forma giymişti.
3 sezon boyunca Galatasaray forması giyen Marcao, 2022 yılında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Sevilla'ya transfer olmuştu.
DİĞER