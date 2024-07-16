Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'i resmen açıkladı!

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irénée Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir" denildi.

F.BAHÇE NE KADAR ÖDEYECEK?

Fenerbahçe, Allan Saint Maximin için Al Ahli'ye oyuncunun maaşı, kiralama ücreti ile birlikte menajerlik ücreti de dahil toplam 8 milyon euro civarında bir bedel ödeyecek.

Saint-Maximin ve ailesinin bugün sağlık kontrollerinden geçmek ve Fenerbahçe'ye imza atmak için 19:15'te İstanbul'a geleceği belirtildi.