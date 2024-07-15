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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor

Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın ilgilendiği Oğuz Aydın ile anlaşma sağladı. Milli oyuncunun transferi sonrası sarı lacivertlilerde flaş bir ayrılığın yaşanması bekleniyor. İşte takımdan ayrılacak isim... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Temmuz 2024 Pazartesi 12:24
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer planlamaları dört bir koldan devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor

Sarı lacivertliler şu ana kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor

Kanarya ayrıca Beşiktaş'tan ayrılan Cenk Tosun ve Al-Ahli forması giyen Allan Saint-Maximin transferlerini de bitirme aşamasına geldi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor

Bu isimlerin yanı sıra yönetim sürpriz bir hamle yaptı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor

Fenerbahçe, Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da forma giyen Oğuz Aydın ile de anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor

23 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli ekibe 4 yıllık imza atacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor

Öte yandan her iki kanatta da forma giyen Oğuz Aydın'ın, 4 sezonda toplamda 120 milyon TL garanti ücret alağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor

Böylelikle Fenerbahçe, Oğuz Aydın hamlesiyle hem Galatasaray hem de Beşiktaş'a önemli bir transfer çalımı atmış oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor

Bu gelişmelerin yanı sıra Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın transferinden sonra takımda flaş bir ayrılık yaşanabileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor

Sarı lacivertlilerde Oğuz Aydın'ın transferiyle kanat rotasyonunda geri plana düşen Emre Mor takımdan ayrılabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor

26 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor

Emre Mor'un, Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.

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