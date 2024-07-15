TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de ayrılık kararı! Oğuz Aydın geliyor o isim gidiyor
Transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Galatasaray'ın ilgilendiği Oğuz Aydın ile anlaşma sağladı. Milli oyuncunun transferi sonrası sarı lacivertlilerde flaş bir ayrılığın yaşanması bekleniyor. İşte takımdan ayrılacak isim... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Bu isimlerin yanı sıra yönetim sürpriz bir hamle yaptı.
Fenerbahçe, Süper Lig takımlarından Alanyaspor'da forma giyen Oğuz Aydın ile de anlaşmaya vardı.
23 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli ekibe 4 yıllık imza atacağı öğrenildi.
Öte yandan her iki kanatta da forma giyen Oğuz Aydın'ın, 4 sezonda toplamda 120 milyon TL garanti ücret alağı kaydedildi.
Böylelikle Fenerbahçe, Oğuz Aydın hamlesiyle hem Galatasaray hem de Beşiktaş'a önemli bir transfer çalımı atmış oldu.
Bu gelişmelerin yanı sıra Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın transferinden sonra takımda flaş bir ayrılık yaşanabileceği ifade edildi.
Sarı lacivertlilerde Oğuz Aydın'ın transferiyle kanat rotasyonunda geri plana düşen Emre Mor takımdan ayrılabilir.
26 yaşındaki futbolcunun geleceğinin kısa sürede netlik kazanması bekleniyor.
Emre Mor'un, Fenerbahçe ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyordu.
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