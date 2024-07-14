Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

Yeni sezon kamp çalışmalarınının Avusturya ayağını tamamlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü açıklayan sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon performansıyla beğeni toplayan Sebastian Szymanski için İngiliz devi harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin transfer kararı...| FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 14:12
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

Yeni sezon çalışmalarının ilk ayağı olan Avusturya kampını tamamladı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

Sarı lacivertliler burada 3 hazırlık maçına çıktı. Jose Mourinho'nun öğrencileri 1 galibiyet 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

A.Wacker ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Hajduk Split'e mağlup olurken Strasbourg'u ise 4-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak olan Kanarya hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

Diğer yandan Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferini açıklayan sarı lacivertliler transfer için harekete geçti.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli kurmaylar bir yandan da ayrılacak isimlerle ilgili görüşmelerini sürdürüyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

Kadrosundaki yıldız isimlere birçok teklif alan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

Fenerbahçe, yurda döndükten sonra yönetim, Sebastian Szymanski'yle bir görüşme gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

Talipleri olan oyuncuya ayrılmak isteyip istemediği sorulacak. Yapılacak bu görüşmenin ardından Polonyalı oyuncunun geleceği belli olacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

İNGİLİZLER YILDIZ İSMİN PEŞİNDE!

Tottenham, Giovani Lo Celso'nun takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle bu yaz Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

İngiliz basınında yer alan habere göre; Polonyalı yıldızın 25-30 milyon avroya transfer edilmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin Szymanski'yi satmaya sıcak bakmadığı da ifade edildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

Polonyalı yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 54 maçta görev alırken 12 gol 15 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro

Piyasa değeri 19 milyon Euro olan Szymanski'nin sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Mourinho'dan kamp raporu! Gelenler ve kalanlar...
G.Saray'dan bomba hamle! Yılın transferi olur
DİĞER
TRT 1 CANLI İZLE İSPANYA-İNGİLTERE MAÇI || İspanya İngiltere maçı canlı yayın ile TRT 1 izle ekranında!
Trump'ı bilerek ölüme mi gönderdiler? CIA bu işin neresinde? Akıbeti "Açıklayacağım" dediği Kennedy suikastı gibi oluyordu
Mauro Icardi seferberliği! Takım arkadaşları...
Beşiktaş'tan David Neres harekatı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Mourinho'dan kamp raporu! Gelenler ve kalanlar...
F.Bahçe'den ses getirecek transfer harekatı!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
14 Temmuz deprem mi oldu?
NAMAZ VAKİTLERİ 14 Temmuz 2024 🤲
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? 14:13
İngiliz devi Szymanski'nin peşinde! İngiliz devi Szymanski'nin peşinde! 14:12
Fırtına Macaristan kampını tamamladı! Fırtına Macaristan kampını tamamladı! 13:36
Beşiktaş'tan David Neres harekatı! Beşiktaş'tan David Neres harekatı! 11:22
Beşiktaş'tan Ciro Immobile paylaşımı Beşiktaş'tan Ciro Immobile paylaşımı 11:48
İspanya - İngiltere maçı saat kaçta? İspanya - İngiltere maçı saat kaçta? 12:07
Daha Eski
Mourinho'dan kamp raporu! Gelenler ve kalanlar... Mourinho'dan kamp raporu! Gelenler ve kalanlar... 13:10
Mertens'ten flaş Batshuayi sözleri! "Kendisine mesaj attım" Mertens'ten flaş Batshuayi sözleri! "Kendisine mesaj attım" 13:27
Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? Galatasaray - Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman? 13:34
İspanya - İngiltere maçı ne zaman? İspanya - İngiltere maçı ne zaman? 09:11
Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? Necip Uysal Beşiktaş'a veda mı ediyor? 09:14
G.Saray milli yıldızın peşinde! G.Saray milli yıldızın peşinde! 09:28