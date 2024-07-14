FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye İngilizlerden 25-30 milyon Euro
Yeni sezon kamp çalışmalarınının Avusturya ayağını tamamlayan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi. Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü açıklayan sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon performansıyla beğeni toplayan Sebastian Szymanski için İngiliz devi harekete geçti. İşte Fenerbahçe'nin transfer kararı...| FENERBAHÇE HABERLERİ
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak olan Kanarya hazırlıklarına İstanbul'da devam edecek.
Diğer yandan Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü transferini açıklayan sarı lacivertliler transfer için harekete geçti.
Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertli kurmaylar bir yandan da ayrılacak isimlerle ilgili görüşmelerini sürdürüyor.
Kadrosundaki yıldız isimlere birçok teklif alan Fenerbahçe'de sürpriz bir ayrılık yaşanabilir.
Fenerbahçe, yurda döndükten sonra yönetim, Sebastian Szymanski'yle bir görüşme gerçekleştirecek.
Talipleri olan oyuncuya ayrılmak isteyip istemediği sorulacak. Yapılacak bu görüşmenin ardından Polonyalı oyuncunun geleceği belli olacak.
İNGİLİZLER YILDIZ İSMİN PEŞİNDE!
Tottenham, Giovani Lo Celso'nun takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle bu yaz Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski'yi kadrosuna katmak istiyor.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Polonyalı yıldızın 25-30 milyon avroya transfer edilmesi bekleniyor.
Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin Szymanski'yi satmaya sıcak bakmadığı da ifade edildi.
Polonyalı yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 54 maçta görev alırken 12 gol 15 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 19 milyon Euro olan Szymanski'nin sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
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