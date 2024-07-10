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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, yoğun bir operasyon yürütüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle transferini istediği o yıldızdan Kanarya'ya kötü haber geldi. Genç oyuncu, Portekizli çalıştırıcıya rağmen teklifi reddetti. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2024 Çarşamba 09:14
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FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti

Önümüzdeki sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe'de transfer operasyonu son sürat devam ediyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti

Şimdiye kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde sıra yabancı takviyelerine geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti

Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteklerine göre hareket eden yönetim, hedefteki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti

Kanat, orta saha ve santrfor bölgelerine transfer düşünen Kanarya, listesindeki yıldızlarla önemli görüşmeler yapıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti

Maximin ve En-Nesyri transferleri için yoğun çaba gösteren kurmaylar, bir süredir bonservisi Barcelona'da bulunan Ansu Fati'yi takibe almıştı.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti

FATI'DEN KÖTÜ HABER!
Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki isimlerden olan genç yıldızdan kötü haber geldi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti

21 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho'ya rağmen Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti

"fcbarcelonanoticias"ın haberine göre; Genç yıldız, ABD kampında teknik diretör Hansi Flick'in gözüne girmeye çalışacak ve Barcelona'da kalıcı olmak istiyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti

Ansu Fati'nin Barcelona'daki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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