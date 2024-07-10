FENERBAHÇE HABERİ: Jose Mourinho'ya transfer şoku! O yıldız teklifi reddetti
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi planlayan sarı-lacivertliler, yoğun bir operasyon yürütüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun özellikle transferini istediği o yıldızdan Kanarya'ya kötü haber geldi. Genç oyuncu, Portekizli çalıştırıcıya rağmen teklifi reddetti. İşte o isim ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Şimdiye kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde sıra yabancı takviyelerine geldi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun isteklerine göre hareket eden yönetim, hedefteki isimlerle temaslarını sıklaştırdı.
Kanat, orta saha ve santrfor bölgelerine transfer düşünen Kanarya, listesindeki yıldızlarla önemli görüşmeler yapıyor.
Maximin ve En-Nesyri transferleri için yoğun çaba gösteren kurmaylar, bir süredir bonservisi Barcelona'da bulunan Ansu Fati'yi takibe almıştı.
FATI'DEN KÖTÜ HABER!
Sarı-lacivertlilerin transfer listesindeki isimlerden olan genç yıldızdan kötü haber geldi.
21 yaşındaki oyuncu, Jose Mourinho'ya rağmen Fenerbahçe'den gelen teklifi geri çevirdi.
"fcbarcelonanoticias"ın haberine göre; Genç yıldız, ABD kampında teknik diretör Hansi Flick'in gözüne girmeye çalışacak ve Barcelona'da kalıcı olmak istiyor.
Ansu Fati'nin Barcelona'daki sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösteriliyor.
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